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Сави Милошевићу потврђене 22 године затвора за убиство супруге Слађане!

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23.10.2026 14:39

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Сави Милошевићу потврђене 22 године затвора за убиство супруге Слађане!
Фото: АТВ

Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио Саву Милошевића (30) из Брода на јединствену казну од 22 године и три мјесеца затвора због тешког убиства супруге Слађане Милошевић (24).

Савин рођак Александар Остојић (25) правоснажно је ослобођен оптужбе за помагање убиства.

Како је потврђено АТВ-у пресуда је изречена након што је судско вијеће Врховног суда одбило жалбе тужилаштва и одбране као неосноване, те у потпуности потврдило првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Добоју.

Хладнокрвно убијена у засједи

Милошевић је оглашен кривим за тешко убиство члана породице којег је претходно злостављао, те за недозвољено посједовање муниције.

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Хладнокрвно убиство почињено је 29. децембра 2024. године на локалном путу у Великој Брусници. У пресуди се наводи да је Саво око 5.37 часова на путу препријечио свој аутомобил ”BMW” и тако онемогућио пролаз супрузи, која ја наишла ”фијат пунтом”. Након што је Слађана зауставила возило Саво је из аутоматске пушке ”M70”, калибра 7,62 mm испалио један метак који је пробио шофершајбну ”фијата” и Слађану погодио у десно око.

Пријетио убиством мјесец дана прије злочина

У пресуди се наводи да је у претходном периоду Милошевић злостављао супругу, док су живјели заједно, тако што је дрским понашањем угрожавао њено спокојство. Због тога Слађана је напустила кућу у којој су живјели и са њихово двоје дјеце и отишла да живи код својих родитеља у Велику Брусницу. Саво јој је због тога пријетио убиством, мјесец и по дана прије него што Слађана убијена.

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”Оптужени је 12. новембра прошле године на превару навео Слађану да уђе у његово возило, наводно како би довезла гардеробу за дјецу из куће у којој су живјели. Одвезао ју је на осамљено мјесто и у главу јој уперио пиштољ. Пријетио је да ће ју убити уколико не остави Н.М. и своје родитеље. Слађана је ту пријетњу озбиљно схватила, што је код ње прузроковалу велику страх и узнемиреност”, наводи се у пресуди.

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Тај случај је био пријављен полицији. Милошевић је тада ухапшен, али је након испитивања пуштен да се брани са слободе.

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Тагови :

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Саво Милошевић оптужени

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тешко убиство

брод

насиље над женама

Врховни суд Републике Српске

пресуда

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