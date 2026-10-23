Италија на удару несташица: Блокаде угрожавају снабдијевање храном

Аутор:АТВ редакција
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Блокаде путева и лука на југу Италије озбиљно су пореметиле снабдијевање храном и горивом, а поједини произвођачи тјестенине остали су без неопходних сировина и били принуђени да обуставе или смање производњу.
Због застоја у транспорту појавили су се проблеми у снабдијевању парадајзом, паприком и грожђем, док раст трошкова превоза подстиче поскупљења и повећава зависност од увоза из земаља попут Шпаније и Албаније, упозорила је највећа италијанска велепродајна пијаца воћа и поврћа Центро Агроалиментаре Рома (ЦАР).
Проблеми су захватили и прехрамбену индустрију. Компанија Руммо, произвођач тјестенине из Кампаније, обуставила је производњу јер је остала без сировина.
Извршни директор компаније Козимо Румо рекао је за италијански дневни лист „Ла Република“ да се са сличним потешкоћама суочава готово сваки већи произвођач тестенине у сусједној Апулији. Према његовим ријечима, велики дио италијанске производње тестенине већ је заустављен или је пред обуставом.
Компанија „Ла Молисана“, са сједиштем у Молизеу, такође је пријавила значајно смањење производње. Како је наведено, произвођач је почео да користи залихе пшенице и пшеничног гриза.
Пољопривредно удружење „Конфагриколтура“ упозорило је да ће произвођачи на Сицилији морати да униште велике количине лако кварљивих пољопривредних производа уколико се транспорт ускоро не нормализује.
Према извјештају истраживачке групе „Јуропијан хаус-Амбросети“ (ТЕХА Груп), објављеном у септембру, италијанска индустрија тестенине је прошле године остварила приход од 13,5 милијарди евра.
Италијанска влада најавила је додатну помоћ друмским превозницима. Након састанка са њиховим представницима у уторак, замјеник министра инфраструктуре Едоардо Рики рекао је да ће ускоро бити доступан пакет мјера подршке вриједан више од 150 милиона евра.
Демонстранти су прошле седмице покренули блокаде саобраћајница и лука на Сицилији и у другим дијеловима југа Италије. То је довело до пражњења полица у продавницама и дугих редова на бензинским пумпама.
Винћенцо Алећа, предсједник удружења друмских превозника у Трапанију, лучком граду на западу Сицилије, рекао је за „Ројтерс“ да је свјестан озбиљности ситуације, али је нагласио да је ријеч о мирном протесту у интересу грађана, јер раст цијена погађа све.
Агенција за управљање ваздушним саобраћајем ЕНАВ саопштила је у сриједу да су аеродроми Кротоне и Ређо Калабрија остали без керозина због застоја у испорукама.
Због тога пилоти морају да обезбиједе довољне количине горива на аеродрому са којег полазе, односно на који стижу, наведено је у саопштењу агенције.
Сицилијански одбор за друмски транспорт (ЦТС) објавио је у уторак да одустаје од блокаде након што се министар саобраћаја Матео Салвини састао са представницима удружења у Милану. Влада је, такође, најавила почетак исплате раније обећаних 480 милиона евра помоћи.
Међутим, превозници у Калабрији и другим дијеловима југа Италије поручили су да ће наставити протесте најмање до новог састанка у министарству, заказаног за 27. октобар у Риму, преноси Курир.
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