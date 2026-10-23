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У понедјељак изрицање пресуде Мевлиду Јашаревићу

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23.10.2026 17:25

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У понедјељак изрицање пресуде Мевлиду Јашаревићу

Суд БиХ ће у понедјељак, 26. октобра, изрећи првостепену пресуду осуђеном терористи Мевлиду Јашаревићу који се терети да је на издржавању затворске казне починио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

Према оптужници, Јашаревић је у новембру и децембру 2024. године у затвору у Војковићима свјесно и намјерно у два наврата затворском особљу пријетио употребом силе, те покушајем физичког насртаја покушао спријечити службена лица у вршењу радњи које су предузимали у оквиру својих овлашћења.

Изрицање казне заказано је за 9.30 часова, најављено је из Суда БиХ.

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Јашаревићу 27. октобра истиче правоснажна пресуда Суда БиХ на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду САД у Сарајеву 28. октобра 2011. године.

Јашаревић је осуђен јер је из аутоматске пушке испалио више од 100 метака према згради амбасаде, при чему је теже ранио полицајца Мирсада Велића.

(Срна)

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Тагови :

Мевлид Јашаревић

Суд БиХ

пресуда

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