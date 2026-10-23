У понедјељак изрицање пресуде Мевлиду Јашаревићу

Аутор:АТВ редакција
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Суд БиХ ће у понедјељак, 26. октобра, изрећи првостепену пресуду осуђеном терористи Мевлиду Јашаревићу који се терети да је на издржавању затворске казне починио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
Према оптужници, Јашаревић је у новембру и децембру 2024. године у затвору у Војковићима свјесно и намјерно у два наврата затворском особљу пријетио употребом силе, те покушајем физичког насртаја покушао спријечити службена лица у вршењу радњи које су предузимали у оквиру својих овлашћења.
Изрицање казне заказано је за 9.30 часова, најављено је из Суда БиХ.
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Јашаревићу 27. октобра истиче правоснажна пресуда Суда БиХ на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду САД у Сарајеву 28. октобра 2011. године.
Јашаревић је осуђен јер је из аутоматске пушке испалио више од 100 метака према згради амбасаде, при чему је теже ранио полицајца Мирсада Велића.
(Срна)
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