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Сузана Јовановић доживјела чудо у светињи: ''Окружени смо били посебном енергијом''

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23.10.2026 18:00

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Сузана Јовановић доживјела чудо у светињи: ''Окружени смо били посебном енергијом''
Фото: Јутјуб

Пјевачица Сузана Јовановић прошле године остала је без животоног сапутника Саше Поповића, а иако су обоје имућни, Сузана није допустила породици да се препусти површним стварима, већ његује свој дух и труди се да буде што бољи човјек.

"Увијек сам се трудила да будем човјек и као што се каже у свим нашим молитвама, да будемо људи и оно што не желимо себи, другоме да ни не помислимо, а камоли урадимо, тога се држим", рекла је пјевачица.

Мало људи зна да је Сузана дубоко посвећена вјери, а недавно је открила шта је осјетила када је посјетила манастир Острог.

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"Не волим да објављујем то, јер је за мене то интима и нешто мени јако свето. Волим да обилазим манастире и света мјеста. Скоро сам била у манастиру Острог код Светог Василија Острошког и спавала сам први пут у конаку. Морам да вам кажем да су кревети они војнички, метални и душек је танак. Било нас је више од 20 у просторији, ја сам легла ту ноћ и спавала као у хотелу са седам звјездица. Окружени смо били неком посебном енергијом, ништа нас није жуљало или сметало", свједочила је правом чуду она за Гранд, па додала:

"Вјерујем у то да ништа није случајно и да се све дешава са неким разлогом. Када човјек има вјеру у себе, добијете неку надљудску снагу, зато су Свети Василије и Исус Христ света бића, а ми смо само људи, од крви и меса", рекла је она.

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Тагови :

Сузана Јовановић

Пјевачица

естрада

православље

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