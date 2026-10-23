Сузана Јовановић доживјела чудо у светињи: ''Окружени смо били посебном енергијом''

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сузана Јовановић прошле године остала је без животоног сапутника Саше Поповића, а иако су обоје имућни, Сузана није допустила породици да се препусти површним стварима, већ његује свој дух и труди се да буде што бољи човјек.
"Увијек сам се трудила да будем човјек и као што се каже у свим нашим молитвама, да будемо људи и оно што не желимо себи, другоме да ни не помислимо, а камоли урадимо, тога се држим", рекла је пјевачица.
Мало људи зна да је Сузана дубоко посвећена вјери, а недавно је открила шта је осјетила када је посјетила манастир Острог.
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"Не волим да објављујем то, јер је за мене то интима и нешто мени јако свето. Волим да обилазим манастире и света мјеста. Скоро сам била у манастиру Острог код Светог Василија Острошког и спавала сам први пут у конаку. Морам да вам кажем да су кревети они војнички, метални и душек је танак. Било нас је више од 20 у просторији, ја сам легла ту ноћ и спавала као у хотелу са седам звјездица. Окружени смо били неком посебном енергијом, ништа нас није жуљало или сметало", свједочила је правом чуду она за Гранд, па додала:
"Вјерујем у то да ништа није случајно и да се све дешава са неким разлогом. Када човјек има вјеру у себе, добијете неку надљудску снагу, зато су Свети Василије и Исус Христ света бића, а ми смо само људи, од крви и меса", рекла је она.
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