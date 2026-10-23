Модни скандал у мрежастом бодију: Границе пристојности за њу не постоје

Аутор:АТВ редакција
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Супруга репера Кањеа Веста (49), Бјанка Ћензори (31), приредила је још један модни скандал у Лос Анђелесу у Калифорнији, када је са својим супругом изашла у ноћни клуб "The Living Room".
Ова 31-годишња аустралијски архитекта оставила је брусхалтер код куће и истакла своје атрибуте у провидном црвеном мрежастом бодију који је упарила с подједнако изазовном провидном црвеном миди сукњом и салонкама с каишићима на високу штиклу.
Голе груди је стално прекривала руком како би ипак нешто сакрила од јавности, а испод сукње је носила и црвене танга гаћице.
Ye and Bianca Censori spotted leaving a night out in LA 📸🔥
#Ye #BiancaCensori #KanyeWest #LA https://t.co/lxfAvz4Mvr— VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) October 19, 2026
За разлику од њеног исувише ексцентричног издања, репер је био у лежерној тексас комбинацији и чизмама, и своју полунагу супругу је све време држао за руку, задовољно посматрајући како су у центру пажње док се фотографи "отимају" око њих.
Провокативна Аустралијанка још једном је доказала да ће учинити све за прави јавни скандал, а границе голотиње за њу једноставно не постоје.
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