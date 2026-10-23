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Модни скандал у мрежастом бодију: Границе пристојности за њу не постоје

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23.10.2026 09:41

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Модни скандал у мрежастом бодију: Границе пристојности за њу не постоје

Супруга репера Кањеа Веста (49), Бјанка Ћензори (31), приредила је још један модни скандал у Лос Анђелесу у Калифорнији, када је са својим супругом изашла у ноћни клуб "The Living Room".

Ова 31-годишња аустралијски архитекта оставила је брусхалтер код куће и истакла своје атрибуте у провидном црвеном мрежастом бодију који је упарила с под‌једнако изазовном провидном црвеном миди сукњом и салонкама с каишићима на високу штиклу.

Голе груди је стално прекривала руком како би ипак нешто сакрила од јавности, а испод сукње је носила и црвене танга гаћице.

За разлику од њеног исувише ексцентричног издања, репер је био у лежерној тексас комбинацији и чизмама, и своју полунагу супругу је све време држао за руку, задовољно посматрајући како су у центру пажње док се фотографи "отимају" око њих.

Провокативна Аустралијанка још једном је доказала да ће учинити све за прави јавни скандал, а границе голотиње за њу једноставно не постоје.

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Тагови :

Бјанка Ћенсори

Кање Вест

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