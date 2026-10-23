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Сплићанин ухапшен у Ливну по потјерници Интерпола

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23.10.2026 18:10

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Лука Буздовачић из Сплита ухапшен је данас у Ливну по међународној потјерници Националног централног бироа Интерпола Загреб, сазнаје АТВ.

Како смо раније писали, за њим је расписана потјерница због сумње да је учествовао у инциденту током којег су изговаране антисемитске и пријетеће поруке.

Осумњичени се терети да је, као припадник навијачке групе Фудбалског клуба Хајдук из Сплита, подстицао непријатељско дјеловање према припадницима јеврејске етнорелигијске заједнице.

Инцидент се догодио уочи фудбалске утакмице између Хајдука и Ајакса, током окупљања навијача на путу према стадиону Пољуд у Сплиту.

Сумња се да је Буздовачић заједно са другим лицима учествовао у скандирању порука које су садржавале антисемитске и пријетеће изразе.

На терет му се ставља и сумња да је током инцидента починио кривична дјела вандализма, оштећења туђе ствари, хулиганизма и противправног отуђења туђе ствари.

Након криминалистичке обраде, ухапшени ће у законском року бити предат у надлежност Суда БиХ.

У реализацији хапшења остварена је сарадња са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Кантона 10.

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Тагови :

Лука Буздовачић

СИПА

хапшење

Ливно

Интерполова потјерница

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