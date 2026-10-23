Раскол у СДС-у: Све гласнији захтјеви за одлазак Блануше

Аутор:Бојан Носовић
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Вео тајни полако пада са јучерашње сједнице предсједништва СДС-а. Скида га Александра Пандуревић. Незадовољни предсједником Бранком Бланушом и његовим одлукама неки чланови су љути напуштали сједницу.
"Сједницу предсједништва је прво напустио Желимир Нешковић, након њега и ја, Никола Злојутро, Никола Ковачевић а господин Миличевић није био уопште присутан", открила је члан Предсједништва СДС-а Александра Пандуревић.
Једини излаз и спас за СДС је да чланство преузме судбину у своје руке и да се ријеши оних који уништавају странку, јасна је Пандуревић.
"Ја заиста више не могу да вјерујем у несналажење господина Блануше мислим да он циљано има задатак и спроводи налоге из неког центра да сахрани СДС и да она нестане. Што Бранко Блануша прије оде то ће СДС остати снажнија", рекла је Пандуревићева.
странке данас није имао коментар. Бранко Блануша нас шаље на СДС-ову веб страницу и штуро саопштење. Тамо пише да се причало о струји да ће се причати са остатком опозиције и да ће се анализирати изборни неуспјех. Одлука је само једна.
Предсједништво СДС је потврдило одлуку о избору повјереника и повјереништва за Градску организацију СДС Бијељина.
Баш ова одлука није урађено како треба каже Александра Пандуревић. Искључивање Љубише Петровића изазвало је највише буре. Бранко Блануша је све урадио на своју руку и тек се јуче сјетио да о својој одлуци обавијести Предсједништво странке.
"Само онај неко ко жели да уништи Српску демократску странку доноси тако сулуду одлуку. Тако се према СДС-у једино понашао Педи Ешдаун и сада Бранко Блануша. Оно што је најновије од јутрос Бранко Блануша је у офанзиви да покуша онемогућити ГО да разматра жалбу господина Петровића. Заиста, само на одлуке Педија Ешдауна и Бранка Блануше не постоје правни лијекови", рекла је Пандуревићева.
Већина СДС-оваца данас недоступни за коментар. Маринко Божовић не жели баш као ни Стево Драпић, Желимир Нешковић се не јавља на телефон, Милан Миличевић је недоступан а Огњен Бодирога нам каже да заборавио број његовог телефона. Некадашњи чланови не заборављају стари сјај СДС а поготово његове заслуге у стварању Републике Српске.
"Највећа је заслуга СДС-а као једне државотворне странке камо среће да је таква и сада, нажалост није. Странке која је објединила све Србе, створила саборност", изјавио је бивши предсједник СДС-а Драган Калинић.
Док се Бранко Блануша грчевито бори за позицију у Дому народа неки чланови се исто тако боре да Бланушу виде на излазним вратима СДС-а, поручују то и дугогодишњи чланови Српске демократске странке.
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