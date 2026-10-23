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Младенци објавили необичан оглас за кумове: Желе потпуне странце

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23.10.2026 20:05

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Младенци објавили необичан оглас за кумове: Желе потпуне странце
Фото: Pexels

Пар из Хрватске на Редиту је потражио непознате људе који би им били кумови на вјенчању. Њихов оглас изазвао је бројне реакције: док су им једни одмах понудили помоћ, други су идеју исмијали.

Наиме, будући младенци, који имају 36 и 40 година, желе се вјенчати само код матичара, без свадбе, славља и гостију. На подфоруму r/askCroatians зато су потражили други пар са сличним плановима, како би једни другима били кумови, односно свједоци на вјенчању.

Кисели купус

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Навели су да су флексибилни када је ријеч о датуму и мјесту, иако им највише одговара Загреб. Замислили су, како су написали, кратку церемонију, међусобне честитке и евентуално једно брзо пиће, након чега би свако отишао својим путем.

"Без притиска, без обавеза и без потребе да од тога радимо нешто веће него што је", поручили су, уз молбу да испод објаве не расправљају о томе како би вјенчање требало изгледати.

Коментари су подијелили кориснике. Једни су подржали пар, истичући да је освјежење видјети некога ко не жели организовати велико славље.

"Коначно неко нормалан ко не жели радити циркус од 300 људи", написао је један корисник.

Вјенчање
Вјенчање
Pexel/ Alexander Mass

Други су се нашалили на рачун огласа, па га је један назвао "свингер регрутационим програмом", док су неки питали зашто пар за кумове једноставно не узме некога од пријатеља.

Младенци су одговорили да није ријеч о томе да немају пријатеље, него да желе да тај дан буде само њихов.

"Желимо нешто наше", поручили су. На директно питање имају ли пријатеље, одговор је био кратак: "Имамо, не желимо".

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Јавили се и заинтересовани парови

Упркос критикама, јавило се и неколико људи спремних да помогну. Један корисник из Загреба написао је да је и сам имао слично вјенчање, на којем су му свједоци били фотографи те понудио да ускочи. Једна удата жена написала је да би она и супруг радо били кумови.

Јавила се и једна вјерена корисница, која је написала да она и вјереник размишљају о истом.

"Само потпис и кратки ручак и довиђења", написала је, преноси Кликс.

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Тагови :

љубавне везе

Љубав

вјенчање

Младенци

кумови

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