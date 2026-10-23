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"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Одбијен захтјев Бојана Којића

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23.10.2026 20:37

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Бања Лука је највећи град, административни и универзитетски центар Републике Српске у Босни и Херцеговини, познат по својим зеленим површинама, алејама и богатом културном животу
Фото: ATV

Од печења јагњета у строгом центру Бањалуке за сада нема ништа. Градска управа одбила је захтјев Бојана Којића из Српца, који је тражио да му се одреди локација на којој би испунио јавно обећање везано за изборни резултат у Републици Српској.

У рјешењу Одјељења за комуналне послове наводи се да је захтјев одбијен као неоснован, јер ложење отворене ватре и припрема хране на ражњу у пјешачкој и ужој урбаној зони нису у складу са Одлуком о комуналном реду.

Бојан Којић
Бојан Којић
Уступљена фотографија

Из Градске управе образложили су да би таква активност могла изазвати дим и непријатне мирисе у зони која није предвиђена за ту намјену, али и довести до оштећења јавне површине.

Бојан Којић
Бојан Којић
Уступљена фотографија

Којић има право жалбе у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Подсјећамо, Којић је од Градске управе затражио да му одреди локацију у строгом центру града како би испунио обећање које је, како је навео, дао 6. јула 2026. године пред свјетским аудиторијумом.

Обећао је да ће испећи јагње у центру Бањалуке уколико организациони секретар СНСД-а Игор Додик буде имао више гласова од лидера Покрета „Сигурна Српска“ Драшка Станивуковића у Изборној јединици три за Народну скупштину Републике Српске.

Градска управа-Бањалука

Бања Лука

"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Српчанин упутио захтјев Граду Бањалука

У захтјеву је навео да жели да одржи дату ријеч и позвао представнике Градске управе да му се придруже на догађају који је описао као прославу досљедности, части и одржавања обећања.

Градска управа, међутим, није одобрила тражену локацију, позивајући се на прописе који уређују коришћење јавних површина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бојан Којић

Јагњетина

Бањалука

Игор Додик

Драшко Станивуковић

Избори 2026

Коментари (2)

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