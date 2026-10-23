Фудбалска еуфорија у Бањалуци: Борац направио први корак ка прољећу у Европи

Аутор:АТВ редакција
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Бањалуку тресе фудбалска еуфорија. Графит са јасном поруком освануо је јутрос у центру града, али има времена за причу о гостовању „Ла Дее“ из Бергама на Градском стадиону.
„Црвено-плави“ иду корак по корак, побједом против финског шампиона направили су први ка европском прољећу.
Допринос Стефана Савића за Борац је немјерљив. Стријелац првог гола против КуПС-а од синоћ је први играч са 30 европских утакмица у „црвено-плавом“ дресу. Мрежу Финаца затресао је и Матеј Декет у другом полувремену, а Борчев бисер је са тек напуњених 17 година други најмлађи стријелац у историји Лиге конференција.
Сигурно, доминантно и са јасним планом одиграли су фудбалери Борца, а задовољан партијом својих изабраника био је и шеф струке бањалучког клуба. Бањалучани су током свих 90 минута држали све конце у својим рукама. Финци се нису превише питали.
Наредни изазов за фудбалере Борца је већ у недјељу од 17:30 када на Градском стадиону гостује добојска Слога у оквиру 11. кола Премијер лиге БиХ. Сљедећи европски испит је петог новембра у гостима код шведског Мјалбија.
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