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Фудбалска еуфорија у Бањалуци: Борац направио први корак ка прољећу у Европи

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23.10.2026 19:49

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Фудбалери Борца
Фото: АТВ

Бањалуку тресе фудбалска еуфорија. Графит са јасном поруком освануо је јутрос у центру града, али има времена за причу о гостовању „Ла Дее“ из Бергама на Градском стадиону.

„Црвено-плави“ иду корак по корак, побједом против финског шампиона направили су први ка европском прољећу.

Допринос Стефана Савића за Борац је немјерљив. Стријелац првог гола против КуПС-а од синоћ је први играч са 30 европских утакмица у „црвено-плавом“ дресу. Мрежу Финаца затресао је и Матеј Декет у другом полувремену, а Борчев бисер је са тек напуњених 17 година други најмлађи стријелац у историји Лиге конференција.

Сигурно, доминантно и са јасним планом одиграли су фудбалери Борца, а задовољан партијом својих изабраника био је и шеф струке бањалучког клуба. Бањалучани су током свих 90 минута држали све конце у својим рукама. Финци се нису превише питали.

Наредни изазов за фудбалере Борца је већ у недјељу од 17:30 када на Градском стадиону гостује добојска Слога у оквиру 11. кола Премијер лиге БиХ. Сљедећи европски испит је петог новембра у гостима код шведског Мјалбија.

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Тагови :

фудбалери Борца

ФК Борац

Лига Конференција

Градски стадион

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