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“Вјерујем да ће Аталанта пасти у Бањалуци, а камоли ти на мене”

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23.10.2026 10:18

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“Вјерујем да ће Аталанта пасти у Бањалуци, а камоли ти на мене”
Фото: ATV

Фудбалска еуфорија тресе Бањалуку након побједе “црвено плавих” у Конференцијској лиги.

Борчеви фудбалери савладали су финског шампиона, а у центру града освануо је графит као порука за сва времена:

“Вјерујем да ће Аталанта пасти у Бањалуци, а камоли ти на мене.”, писано навијачком руком са јасном жељом и вјером су и нека “већа чуда” могућа.

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Тагови :

ФК Борац

Аталанта

Бањалука

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