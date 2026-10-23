Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска еуфорија тресе Бањалуку након побједе “црвено плавих” у Конференцијској лиги.
Борчеви фудбалери савладали су финског шампиона, а у центру града освануо је графит као порука за сва времена:
“Вјерујем да ће Аталанта пасти у Бањалуци, а камоли ти на мене.”, писано навијачком руком са јасном жељом и вјером су и нека “већа чуда” могућа.
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