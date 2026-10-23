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Мариновић: Ово нам је најбоља утакмица сезоне

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23.10.2026 07:04

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Мариновић: Ово нам је најбоља утакмица сезоне
Фото: АТВ

Мислим да нам је ово најбоља утакмица ове сезоне, рекао је тренер Борца Винко Мариновић након велике побједе црвено-плавих над екипом КуПС-а.

“Изгледали смо јако добро и комплетно. Жао ми је само што нисмо искористили још неке шансе. Мислим да нам је ово најбоља утакмица ове сезоне. Ово нам је негдје показатељ и за остале утакмице у Европи“, поручио је Мариновић.

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Тренер Борца сматра да је његова екипа изгледала веома добро у свим сегментима игре.

“Одиграли смо једну сјајну утакмицу. Били смо јако добри, имали смо доста шутева. Побједа је заслужена, али оно што мене посебно радује јесте енергија момака“, рекао је Мариновић.

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Тагови :

Винко Мариновић

ФК Борац

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