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Пун Мјесец овим знаковима доноси брдо пара и велики успјех

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23.10.2026 20:23

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Пун Мјесец
Фото: Frank Cone/Pexels

Пун Мјесец 26. октобра 2026. године биће у знаку Бика, а астролошки се овај лунарни догађај повезује са новцем, емотивном сигурношћу, љубављу и свиме што нам пружа осјећај стабилности.

Насупрот Мјесецу у Бику налазиће се Сунце у Шкорпији, па ће у првом плану бити и питање колико смо спремни да се ослободимо старих навика, промијенимо оно што нас кочи и коначно направимо мјеста за нешто ново.

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Пун Мјесец у Бику позива нас да застанемо и искрено се запитамо шта нам је заиста важно. Да ли остајемо у односима који нас више не испуњавају? Да ли довољно цијенимо сопствени труд и да ли смо спремни да препознамо прилику када нам се укаже?

Бик воли сигурност, конкретне резултате и задовољство које траје, па би овај период, према астролошким тумачењима, могао да донесе важне увиде кад је ријеч о финансијама, љубавним односима и личним вриједностима, а за два хороскопска знака ова лунација биће толико берићетна да ће 26. октобар моћи да славе као други рођендан.

Бик - стижу љубавне прилике и паре

Драги Бикови, овај Пун Мјесец догађа се управо у вашем знаку, због чега бисте могли снажније него иначе да осјећате потребу да промијените нешто у свом животу. Оно што сте дуго прижељкивали сада би могло да дође у први план, а пред вама је период у ком ћете јасније препознавати шта заслужујете и на шта више не желите да пристајете.

Слободни Бикови могли би да упознају особу која им улива повјерење и уз коју не морају да глуме да су неко други. Привлачност би могла да се роди као гром из ведра неба. Заузети Бикови имаће прилику да учврсте однос, разговарају о заједничким плановима и врате блискост која се можда изгубила у свакодневним обавезама.

Ово је тренутак да озбиљније размотрите своје финансијске планове. Могуће је да ћете добити јаснију слику о пројекту на ком радите, препознати прилику за додатну зараду или одлучити да више вреднујете сопствени труд. Највећу корист могли бисте да имате од одлуке која вам дугорочно доноси већу сигурност.

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На личном плану, осјетићете олакшање, јер се више нећете прилагођавати туђим очекивањима. Пред вама је прилика да се посветите себи, свом миру и људима уз које се осјећате вољено. Некада је највећа срећа управо спознаја да више не морате да се борите за мјесто које вам припада.

Јарац - отварају се врата успјеха и љубави

Јарчеви би могли да буду међу знацима којима ће енергија Пуног Мјесеца у Бику посебно пријати. Бик и Јарац припадају земљаним знацима, који се у астрологији повезују са практичношћу, истрајношћу и способношћу да се идеја претвори у конкретан резултат. Због тога би овај период могао да вам помогне да јасније сагледате шта желите и направите корак ка животу какав прижељкујете.

Слободне Јарчеве могла би да привуче особа која им пружа осјећај стабилности, али истовремено уноси узбуђење у њихову свакодневицу. Могуће је да ће се неко ко је већ присутан у њиховом окружењу показати у сасвим новом свјетлу. Јарчеви који су у вези могли би да добију више њежности, спонтаности и заједничких тренутака са вољеном особом.

Ваша истрајност могла би да дође до изражаја. Пројекат који се развијао спорије него што сте очекивали могао би да добије јаснији правац, а разговор са надређенима, сарадницима или потенцијалним пословним партнерима могао би да вам отвори нове могућности. Ако размишљате о додатном послу или начину да боље искористите своје знање, вриједи да направите конкретан план - веома брзо ће вам се исплатити.

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Јарчеви често преузимају више одговорности него што би требало. Дозволите себи да уживате у ономе што сте већ постигли. Више времена за породицу, пријатеље, љубав и мале радости могло би да вам донесе управо оно задовољство које вам је недостајало.

(ЖенаБлиц)

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