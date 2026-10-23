Пун Мјесец овим знаковима доноси брдо пара и велики успјех

Аутор:АТВ редакција
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Пун Мјесец 26. октобра 2026. године биће у знаку Бика, а астролошки се овај лунарни догађај повезује са новцем, емотивном сигурношћу, љубављу и свиме што нам пружа осјећај стабилности.
Насупрот Мјесецу у Бику налазиће се Сунце у Шкорпији, па ће у првом плану бити и питање колико смо спремни да се ослободимо старих навика, промијенимо оно што нас кочи и коначно направимо мјеста за нешто ново.
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Пун Мјесец у Бику позива нас да застанемо и искрено се запитамо шта нам је заиста важно. Да ли остајемо у односима који нас више не испуњавају? Да ли довољно цијенимо сопствени труд и да ли смо спремни да препознамо прилику када нам се укаже?
Бик воли сигурност, конкретне резултате и задовољство које траје, па би овај период, према астролошким тумачењима, могао да донесе важне увиде кад је ријеч о финансијама, љубавним односима и личним вриједностима, а за два хороскопска знака ова лунација биће толико берићетна да ће 26. октобар моћи да славе као други рођендан.
Драги Бикови, овај Пун Мјесец догађа се управо у вашем знаку, због чега бисте могли снажније него иначе да осјећате потребу да промијените нешто у свом животу. Оно што сте дуго прижељкивали сада би могло да дође у први план, а пред вама је период у ком ћете јасније препознавати шта заслужујете и на шта више не желите да пристајете.
Слободни Бикови могли би да упознају особу која им улива повјерење и уз коју не морају да глуме да су неко други. Привлачност би могла да се роди као гром из ведра неба. Заузети Бикови имаће прилику да учврсте однос, разговарају о заједничким плановима и врате блискост која се можда изгубила у свакодневним обавезама.
Ово је тренутак да озбиљније размотрите своје финансијске планове. Могуће је да ћете добити јаснију слику о пројекту на ком радите, препознати прилику за додатну зараду или одлучити да више вреднујете сопствени труд. Највећу корист могли бисте да имате од одлуке која вам дугорочно доноси већу сигурност.
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На личном плану, осјетићете олакшање, јер се више нећете прилагођавати туђим очекивањима. Пред вама је прилика да се посветите себи, свом миру и људима уз које се осјећате вољено. Некада је највећа срећа управо спознаја да више не морате да се борите за мјесто које вам припада.
Јарчеви би могли да буду међу знацима којима ће енергија Пуног Мјесеца у Бику посебно пријати. Бик и Јарац припадају земљаним знацима, који се у астрологији повезују са практичношћу, истрајношћу и способношћу да се идеја претвори у конкретан резултат. Због тога би овај период могао да вам помогне да јасније сагледате шта желите и направите корак ка животу какав прижељкујете.
Слободне Јарчеве могла би да привуче особа која им пружа осјећај стабилности, али истовремено уноси узбуђење у њихову свакодневицу. Могуће је да ће се неко ко је већ присутан у њиховом окружењу показати у сасвим новом свјетлу. Јарчеви који су у вези могли би да добију више њежности, спонтаности и заједничких тренутака са вољеном особом.
Ваша истрајност могла би да дође до изражаја. Пројекат који се развијао спорије него што сте очекивали могао би да добије јаснији правац, а разговор са надређенима, сарадницима или потенцијалним пословним партнерима могао би да вам отвори нове могућности. Ако размишљате о додатном послу или начину да боље искористите своје знање, вриједи да направите конкретан план - веома брзо ће вам се исплатити.
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Јарчеви често преузимају више одговорности него што би требало. Дозволите себи да уживате у ономе што сте већ постигли. Више времена за породицу, пријатеље, љубав и мале радости могло би да вам донесе управо оно задовољство које вам је недостајало.
(ЖенаБлиц)
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