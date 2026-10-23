Ко не би требало да једе кисели купус?

Аутор:АТВ редакција
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Кисели купус једна је од омиљених намирница током јесени и зиме. Незаобилазан је састојак сарме, често се служи уз печено месо, кобасице или пасуљ, а многи га воле и као салату. Осим што је укусан и приступачан, садржи влакна, витамин Ц и друге корисне хранљиве материје.
Ипак, постоје здравствена стања код којих треба бити опрезан са његовом конзумацијом.
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Проблем најчешће није у самом купусу, већ у количини соли која се користи током ферментације, киселости намирнице и начину на који организам реагује на ферментисану храну. Код неких људи кисели купус може погоршати постојеће тегобе или захтијевати прилагођавање исхране.
Кисели купус може садржавати значајне количине соли, односно натријума, који у прекомјерним количинама може допринијети повећању крвног притиска и задржавању течности у организму.
Због тога особе са хипертензијом треба да обрате пажњу на количину киселог купуса коју једу, посебно ако током дана конзумирају и друге слане намирнице.
То не значи да морају потпуно да га избаце из исхране. Мање порције, праћење укупног дневног уноса соли и испирање купуса водом могу помоћи да се смањи количина натријума.
Особе са болестима бубрега често морају посебно да воде рачуна о исхрани, а један од важних фактора је унос натријума.
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Када бубрези не раде довољно добро, организму може бити теже да одржава равнотежу течности и минерала. Прекомјеран унос слане хране може додатно отежати контролу крвног притиска и допринијети задржавању течности.
Ипак, препоруке за исхрану зависе од стадијума болести и индивидуалних налаза. Кисели купус није аутоматски забрањен свим особама са обољењима бубрега, али они којима је препоручено ограничавање соли треба да буду опрезни са количином.
Док некима кисели купус веома прија, код других може изазвати горушицу, надимање, грчеве или нелагодност у стомаку.
Особе са гастроезофагеалном рефлуксном болешћу могу примјетити погоршање симптома након конзумирања киселе хране. Сличне тегобе могу се јавити и код појединих особа са гастритисом.
Кисели купус може представљати проблем и људима са синдромом иритабилног цријева, нарочито ако су склони надимању и гасовима.
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Реакције се, међутим, разликују од особе до особе. Ако вам кисели купус не изазива тегобе, сама дијагноза не значи нужно да морате да га избјегавате. Важно је пратити реакције организма и прилагодити величину порције.
Током ферментације киселог купуса могу настати биогени амини, међу којима је и хистамин.
Код осјетљивих особа конзумирање хране која садржи хистамин може бити повезано са главобољом, црвенилом коже, сврабом или пробавним сметњама.
Количина хистамина у ферментисаним производима није увијек иста. Зависи од начина припреме, микроорганизама који учествују у ферментацији и услова складиштења.
Важно је напоменути да је интолеранција на хистамин сложена област и да се њени симптоми могу преклапати са симптомима других здравствених стања. Због тога се не препоручује самостално избацивање великог броја намирница из исхране без савјета здравственог радника.
Особе које узимају варфарин, лијек који се користи за спречавање стварања крвних угрушака, такође треба да обрате посебну пажњу на исхрану.
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Купус садржи витамин К, који учествује у процесу згрушавања крви и може утицати на дјеловање варфарина.
То, међутим, не значи да особе које користе ову терапију не смију да једу кисели купус. Најважније је да унос витамина К буде што уједначенији, јер нагле промјене у количини намирница које га садрже могу утицати на дјелотворност терапије и вриједности ИНР-а, показатеља згрушавања крви.
Зато особе које узимају варфарин не би требало да праве веће промјене у исхрани без претходне консултације са љекаром.
За већину здравих људи кисели купус може бити користан дио разноврсне исхране. Садржи влакна и хранљиве материје, а непастеризовани производи могу садржавати и живе микроорганизме настале током ферментације.
Важно је знати да сирови кисели купус није исто што и купус који се дуго кува. Термичка обрада уништава живе микроорганизме, али влакна и дио хранљивих материја остају.
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Најважније је водити рачуна о количини соли, величини порције и индивидуалној подношљивости. Ако имате неко од наведених здравствених стања или узимате лијекове на чије дјеловање исхрана може утицати, посавјетујте се са љекаром о евентуалним ограничењима.
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