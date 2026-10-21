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Тијело трпи посљедице: Како се што прије прилагодити промјени сата?

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21.10.2026 17:43

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Млада дјевојка се одмара у кревету са слатком маском за спавање окружена удобним јастуцима.
Фото: pexels/Artem Podrez

У ноћи између суботе и недјеље казаљке се враћају сат уназад, па ће већина људи добити сат сна више, а стручњаци откривају како да се што прије прилагодите промјенама времена.

Иако се јесење помјерање сата лакше подноси од прољећног, стручњаци за сан савјетују неколико једноставних корака како би се организам што прије навикао на нови ритам.

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Америчка академија за медицину спавања (ААСМ) савјетује да сат не помјерате унапријед, већ да га вратите тек када се спремате за спавање. У кревет идите у уобичајено вријеме, а сат помјерите непосредно прије спавања. Ујутру устаните у уобичајено вријеме и тако ћете искористити додатни сат сна.

Академија ипак упозорава да један додатни сат не може да надокнади недостатак сна који се нагомилавао недјељама.

Јутарње свјетло и редован распоред

Неуролог Кети Голдстин из Центра за поремећаје спавања Универзитета у Мичигену истиче да се тијело најбрже прилагођава промјени времена ако се одржава редовно вријеме буђења и одласка на спавање, као и ако се ујутру проводи вријеме на дневном свјетлу.

Стручњаци са овог универзитета савјетују и да се два сата прије спавања избјегавају екрани, да се кафа не пије послије поднева, а конзумација алкохола сведе на минимум.

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Препоручују и вјежбање ујутру или поподне, а не непосредно прије одласка у кревет.

Након помјерања сата мрак пада сат раније, па многи током првих дана могу раније да осјете умор. Зато је важно да се на спавање не одлази много раније него иначе, како се уобичајени ритам спавања не би пореметио.

(б92)

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Тагови :

помјерање сата

здравље

разбуђивање

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