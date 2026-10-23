Цијене нафте на највишем нивоу у посљедњих пет мјесеци

Цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора у Лондону је порасла за 2,8 одсто и сада износи више од 118 долара по барелу, што је изазвало пад на берзама у Америци и Европи.

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Раст цијене нафте услиједио је након извјештаја америчког дневника "Њујорк тајмс" да Америка и Израел израђују планове за обнову удара на Иран након избора у Америци у новембру.

Цијена нафте порасла је за више од четири одсто током седмице, што је повећало притисак на берзу акција.

(Срна)