Цијене нафте на највишем нивоу у посљедњих пет мјесеци

Аутор:АТВ редакција
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Цијена нафте на свјетском тржишту достигла је данас највиши износ у протеклих пет мјесеци.
Цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора у Лондону је порасла за 2,8 одсто и сада износи више од 118 долара по барелу, што је изазвало пад на берзама у Америци и Европи.
Хроника
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Раст цијене нафте услиједио је након извјештаја америчког дневника "Њујорк тајмс" да Америка и Израел израђују планове за обнову удара на Иран након избора у Америци у новембру.
Цијена нафте порасла је за више од четири одсто током седмице, што је повећало притисак на берзу акција.
(Срна)
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