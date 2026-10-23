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Цијене нафте на највишем нивоу у посљедњих пет мјесеци

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23.10.2026 17:41

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена нафте на свјетском тржишту достигла је данас највиши износ у протеклих пет мјесеци.

Цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора у Лондону је порасла за 2,8 одсто и сада износи више од 118 долара по барелу, што је изазвало пад на берзама у Америци и Европи.

melvid jasarevic

Хроника

У понедјељак изрицање пресуде Мевлиду Јашаревићу

Раст цијене нафте услиједио је након извјештаја америчког дневника "Њујорк тајмс" да Америка и Израел израђују планове за обнову удара на Иран након избора у Америци у новембру.

Цијена нафте порасла је за више од четири одсто током седмице, што је повећало притисак на берзу акција.

(Срна)

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

брент

берза

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