Посебан режим рада ХЕ на Дрини чува производњу и екосистем у сушним периодима

Аутор:АТВ редакција
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Неповољне хидролошке прилике и слаби дотоци воде представљају велики изазов за рад хидроелектрана, због чега је у ХЕ „Вишеград“ дефинисан посебан режим рада током сушних периода.
Према подацима из предузећа „Хидроелектране на Дрини“, режим малих вода ступа на снагу када доток у акумулационо језеро падне на 150 кубних метара у секунди или испод тога.
У таквим околностима кључно је максимално искористити преостали хидроенергетски потенцијал, али уз строго обезбеђивање оптималног тока Дрине кроз Вишеград и усклађивање производних потреба са еколошким стандардима.
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