Logo

Посебан режим рада ХЕ на Дрини чува производњу и екосистем у сушним периодима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 22:29

Коментари:

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Фото: АТВ

Неповољне хидролошке прилике и слаби дотоци воде представљају велики изазов за рад хидроелектрана, због чега је у ХЕ „Вишеград“ дефинисан посебан режим рада током сушних периода.

Према подацима из предузећа „Хидроелектране на Дрини“, режим малих вода ступа на снагу када доток у акумулационо језеро падне на 150 кубних метара у секунди или испод тога.

У таквим околностима кључно је максимално искористити преостали хидроенергетски потенцијал, али уз строго обезбеђивање оптималног тока Дрине кроз Вишеград и усклађивање производних потреба са еколошким стандардима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

ХЕ на Дрини

Коментари (0)

Више из рубрике

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Цијене нафте поново скочиле

18 мин

0
Трактор обавља јесење пољопривредне радове на великој ораници у Семберији, док се у позадини виде привредни објекти и облачно небо.

Економија

Семберија у трци с временом: Сјетва касни, а кише и даље нема довољно

16 ч

0
Производни погон са металним конструкцијама, радним полицама и опремом за израду и монтажу индустријских производа.

Економија

Мислите да се вама неће десити? Штета може скупо коштати вашу фирму

16 ч

0
Нафта

Економија

Раст цијена нафте изазива турбуленције и са глобалним акцијама

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

"Волво" отпушта 2.500 радника

11

45

Билећанин подизао новац од превара, па ”зарадио” оптужницу

11

44

Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

11

42

Рат се наставља до потписивања новог нуклеарног споразума

11

38

Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима