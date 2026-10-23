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Цијене нафте поново скочиле

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23.10.2026 11:29

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Брент је на путу да забиљежи трећу узастопну седмицу раста, док би WTI могао завршити седмицу у минусу. Саудијски Арамко евакуисао је запослене из Дахрана због интензивирања сукоба, док сукоби у близини мореуза Баб ел Мандеб повећавају ризик за глобално снабдијевање нафтом.

Цијене нафте порасле су у петак због забринутости да би сукоби на Блиском истоку могли додатно угрозити снабдијевање енергентима, након напада јеменских Хута на Саудијску Арабију.

Цијена барела сјеверноморске нафте Брент порасла је за 0,5 одсто, на 113,75 долара, док је америчка лака нафта WTI поскупјела за 0,7 одсто, на 100,13 долара, преноси Ројтерс.

Брент је на путу да забиљежи трећу узастопну седмицу раста, док би WTI могао завршити седмицу у минусу, након двије седмице поскупљења.

Напади у Саудијској Арабији повећали забринутост

Саудијски нафтни гигант Арамко наредио је евакуацију запослених из свог сједишта у Дахрану, након интензивирања сукоба између Саудијске Арабије и јеменских Хута.

Сукоби у близини мореуза Баб ел Мандеб, једног од кључних поморских праваца за транспорт нафте, додатно повећавају забринутост због могућих поремећаја у глобалном снабдијевању.

Аналитичари ИНГ-а упозоравају да би даље заоштравање сукоба у Персијском заливу могло допринијети задржавању високих цијена нафте.

Проблеми са производњом и у Либији

На тржиште утичу и поремећаји у Либији, ђе је затварање вентила на нафтоводу који повезује налазишта Хамада и Тахара са луком Завија довело до смањења производње на оба нафтна поља.

Према оцјенама аналитичара, даља кретања цијена зависиће прије свега од трајања сукоба и обима евентуалних прекида у снабдијевању.

Нафта је претходног дана поскупјела за око четири одсто, док је Брент достигао највиши ниво у посљедњих пет мјесеци.

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Тагови :

Нафта

цијена

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