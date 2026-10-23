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Током ноћи изгорио аутомобил: Мјештани сумњају на мигранте

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23.10.2026 18:14

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Претходне ноћи у Блажују, у потпуности је изгорио аутомобил, а мјештани сумњају да су за овај инцидент криви мигранти.

Како кажу мјештани за "Аваз", мигранти, који по цијелу ноћ излазе из кампа и ходају по улицама, су га запалили.

"Они по ноћи пале ватре око кампа, пију, дрогирају се, пале, разбијају. Селићемо одавде", каже мјештанка чије је име познато редакцији поменутог портала.

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Тагови :

Блажуј

изгорио аутомобил

Мигранти

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