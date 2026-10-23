Током ноћи изгорио аутомобил: Мјештани сумњају на мигранте

Аутор:АТВ редакција
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Претходне ноћи у Блажују, у потпуности је изгорио аутомобил, а мјештани сумњају да су за овај инцидент криви мигранти.
Како кажу мјештани за "Аваз", мигранти, који по цијелу ноћ излазе из кампа и ходају по улицама, су га запалили.
"Они по ноћи пале ватре око кампа, пију, дрогирају се, пале, разбијају. Селићемо одавде", каже мјештанка чије је име познато редакцији поменутог портала.
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