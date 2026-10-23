Прекршена изборна тишина у Србији: У прилогу напали Вучића и породицу

Аутор:АТВ редакција
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Телевизија Н1 је данас, током изборне тишине уочи парламентарних избора у Србији, у два пута емитовала прилог у којем се износе тешке оптужбе на рачун носиоца изборне листе "Александар Вучић - Уједињена Србија", његовог брата и сина.
Према достављеним подацима о емитовању, пише Политика, прилог је приказан у 8.21 час, а затим поновљен у 9.07, чиме се отвара питање поштовања законских ограничења која важе за медије током изборне тишине.
Посебну пажњу изазива чињеница да је ријеч о садржају који је већ био објављен претходног дана, 22. октобра, дакле прије почетка изборне тишине. Телевизија Н1 је одлучила да те оптужбе понови и у петак ујутру, када су предизборне активности већ биле завршене, а до отварања биралишта остала су непуна два дана.
Немилосрдна кампања усмјерена против власти не престаје ни онда када би изборна правила морала да обезбиједе мир и равноправне услове за све учеснике изборног процеса. Политички обрачуни, удари на породицу и непрекидно пласирање оптужби постају средство притиска на грађане, док се изборна тишина, умјесто да буде поштована, претвара у још један полигон за политичку борбу.
Изборна тишина у Србији почела је у поноћ између четвртка и петка и траје до затварања бирачких места у недељу, 25. октобра, у 20 часова.
Члан 170. Закона о избору народних посланика предвиђа санкције за објављивање процјена изборних резултата, јавно представљање кандидата и њихових програма, као и позивање грађана да гласају или не гласају за одређену изборну листу током прописаног периода изборне тишине.
Иако само извјештавање о политичким актерима није аутоматски забрањено, емитовање оваквог прилога отвара питање границе између информисања о теми од јавног интереса и садржаја који може имати непосредан предизборни ефекат.
У конкретном случају, пажњу заслужују три околности – вријеме емитовања, поновно приказивање истих оптужби и чињеница да су њима обухваћени носилац једне од изборних листа и чланови његове породице.
Н1 је, према достављеном материјалу, одмах послије овог прилога емитовао и информацију о кривичној пријави коју је министар правде у техничком мандату Ненад Вујић поднио због сумње да је фалсификована одлука о помиловању оптужених у предмету пада надстрешнице Железничке станице у Новом Саду.
У тој вијести наведено је да се на друштвеним мрежама појавио документ са наводним потписом Александра Вучића и да је Министарство правде саопштило да је ријеч о фалсификату.
Тако су се у истом информативном блоку нашле двије теме које се непосредно или посредно односе на Вучића, иако друга информација садржи и званичан деманти аутентичности спорног документа.
Избор уредничког термина, начин представљања оптужби и њихово понављање у тако кратком размаку заслужују посебну пажњу у завршници изборног процеса.
Због тога би надлежна регулаторна тијела требало да утврде да ли је јутрошњи програм Н1 био у складу са прописима и стандардима који важе током изборне тишине, укључујући правила о политичком представљању и обавезу тачног и уравнотеженог информисања.
Парламентарни избори заказани су за недјељу, 25. октобар, а питање медијског поступања у посљедњих 48 часова пред гласање представља важан тест примјене изборних правила на све учеснике јавног информисања, без обзира на њихову уређивачку политику, преноси Б92.
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