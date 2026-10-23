Подгорица: Страни радници покушали на силу да уђу у просторије МУП-а

Аутор:АТВ редакција
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Страни држављани покушали су на силу да уђу у просторије МУП-а у Подгорици како би регулисали свој боравак у Црној Гори, уочи ступања на снагу нових визних правила која су се односила на грађане више земаља, пише Подгорички портал.
Црна Гора од 1. новембра 2026. године уводи обавезан визни режим за држављане Турске, Русије, Белорусије, Кине и Саудијске Арабије. Ова одлука дио је усклађивања црногорске визне и спољне политике са правилима Европске уније, у оквиру преговарачког поглавља 24, које се односило на правду, слободу и безбједност.
Према најављеним правилима, држављани ових пет земаља који до почетка новембра не би регулисали привремени боравак или радну дозволу морали би да напусте Црну Гору за поновни улазак морали би да поднесу захтјев за визу у својим матичним државама.
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Увођење нових правила изазвало је притисак на надлежне службе, док су поједини страни држављани настојали да што прије заврше административне процедуре и регулишу свој статус прије истека рока.
За сада није било потврђених информација о томе да ли је током покушаја уласка у просторије МУП-а у Подгорици било повријеђених или да ли је полиција интервенисала.
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