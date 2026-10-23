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Једна особа повријеђена у судару аутомобила и трамваја

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23.10.2026 19:07

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Једна особа повријеђена у судару аутомобила и трамваја
Фото: АТВ БЛ

У сарајевском насељу Соколовић Колонија данас послијеподне догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали трамвај и два аутомобила. Због удеса је обустављен трамвајски саобраћај на линији 11, а једна особа је повријеђена.

Из Оперативног центра МУП-а КС за портал "Аваза" потврђено је да је у несрећи повријеђена једна особа, док се степен њених повреда утврђује.

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Несрећа се догодила на раскрсници Храсничке цесте и Улице Ахмета Љубунчића, у близини пекаре Панера.

Због обуставе трамвајског саобраћаја на линији 11, која повезује Храсницу и Башчаршију, путницима су на располагању алтернативне аутобуске линије.

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Тагови :

Сарајево

трамвај

судар

незгода

МУП Кантон Сарајево

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