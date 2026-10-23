Једна особа повријеђена у судару аутомобила и трамваја

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Соколовић Колонија данас послијеподне догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали трамвај и два аутомобила. Због удеса је обустављен трамвајски саобраћај на линији 11, а једна особа је повријеђена.
Из Оперативног центра МУП-а КС за портал "Аваза" потврђено је да је у несрећи повријеђена једна особа, док се степен њених повреда утврђује.
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Несрећа се догодила на раскрсници Храсничке цесте и Улице Ахмета Љубунчића, у близини пекаре Панера.
Због обуставе трамвајског саобраћаја на линији 11, која повезује Храсницу и Башчаршију, путницима су на располагању алтернативне аутобуске линије.
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