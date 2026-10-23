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Стигао одговор САЈ-а: Припадници јединице знају своје дужности и обавезе

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23.10.2026 17:55

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САЈ Србије
Фото: МУП Србије

Командант Специјалне антитерористичке јединице (САЈ), пуковник полиције Игор Жмирић, изјавио је данас, поводом медијских иступа бившег команданта САЈ-а Спасоја Вулевића, да нема потребе да било ко припаднике те јединице подсјећа на њихове дужности и обавезе.

Жмирић је истакао да САЈ своје поступање и оперативне активности заснива искључиво на поштовању Устава Србије и важећих закона, те да је његова дужност очување мира, стабилности и безбједности свих грађана.

„Нема потребе да било који појединац, а посебно не Спасоје Вулевић, подсјећа припаднике САЈ-а шта су њихове дужности, обавезе и професионални задаци, будући да они добро знају своју улогу у систему безбједности“, рекао је Жмирић.

Он је навео да као командант САЈ-а жели да, поводом Вулевићеве изјаве и апела, упути јасну поруку грађанима Србије и цјелокупној јавности.

Како је саопштио МУП Србије, Жмирић је указао да су припадници те елитне јединице врхунски професионалци који добро знају своју улогу у систему безбједности државе.

„САЈ МУП-а Србије свој рад, свакодневно поступање и све оперативне активности заснива искључиво на строгом поштовању Устава Србије и важећих закона“, поручио је Жмирић.

Додао је да је њихова дужност очување мира, стабилности и безбједности свих грађана.

„Од те мисије САЈ никада неће одступити, без обзира на покушаје политизације рада јединице у јавном простору“, изјавио је Жмирић.

Вулевић је раније у видео-поруци позвао своје бивше колеге да током изборног дана и након њега, како је рекао, „остану вјерни поштовању Устава и закона и професионалној дужности“.

(Б92)

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