Почела је сезона шкорпије: Некима се враћа стара љубав, а неки требају припазити на финансије

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Сезона шкорпије почела је данас, а ове године доноси астролошки период обиљежен преиспитивањем емоција, љубавних односа и одлука из прошлости.
Ретроградно кретање Венере и Меркура додатно ће ставити у први план старе приче, недовршене разговоре и питања која су дуго остајала без одговора.
Према астролошким тумачењима, поједини хороскопски знакови у наредним седмицама могли би се суочити са важним емотивним прекретницама, док ће други добити прилику да преиспитају своје приоритете и направе промјене које су дуго одгађали.
Рођени у знаку шкорпије наћи ће се у самом средишту астролошких збивања. Будући да се и Венера и Меркур крећу ретроградно кроз њихов знак, шкорпије ће се суочити са сложеним избором.
Могу остати заробљене у старим обрасцима понашања и поносу или превазићи постојеће околности и започети личну трансформацију.
Ово је вријеме када би потиснуте теме могле испливати на површину, а суочавање са сопственим егом могло би постати неизбјежно.
За многе шкорпије 2026. година могла би бити период у којем ће коначно убрати плодове свог рада. Амбиције на чијем су остварењу дуго радиле могле би донијети конкретне резултате, под условом да остану дисциплиноване.
Бикови ће осјетити снажан утицај на пољу дугорочних љубавних односа. Будући да се шкорпија налази насупрот њиховом знаку, мораће да преиспитају компромисе на које су мјесецима пристајали.
Према астролошким тумачењима, у њихов живот могла би се вратити стара, недовршена љубавна прича и подстаћи их на озбиљно размишљање.
Иако порука бившег партнера може звучати примамљиво, астролошки савјет за бикове јесте да остану вјерни себи. Понекад повратак особа из прошлости служи само као подсјетник на разлоге због којих је дошло до раскида, а не као стварна прилика за нови почетак.
Пун Мјесец у њиховом знаку 26. октобра додатно би могао расвијетлити однос између материјалне сигурности и емоционалних потреба и подстаћи их да пронађу равнотежу.
Ваге улазе у период промјена које ће захтијевати храброст. Када ретроградна Венера, њихова владајућа планета, уђе у њихов знак 25. октобра, према астролошким тумачењима, биће подстакнуте да поставе чвршће границе и ослободе се страха од туђих осуда.
Ова фаза вагама доноси и преиспитивање сопствених вриједности, укључујући финансијске навике.
Астролози им савјетују да провјере да ли њихови трошкови одражавају оно што им је заиста важно и да престану да везују осјећај сопствене вриједности за одобравање околине.
Пажљив преглед финансија могао би им бити кориснији од непромишљених одлука.
Ракове очекује повољнији период у којем ће главне теме бити дом и унутрашњи мир. Након бурних седмица, могли би добити прилику да се опусте, посвете себи и пронађу више времена за оно што их испуњава.
Астролози овај период описују као један од повољнијих и срећнијих дијелова године за овај знак.
Ракови би могли обновити односе са вољенима и посветити се креативним активностима које су дуго занемаривали.
Породична питања и све оно што им доноси емоционално испуњење доћи ће у први план. Кроз ове промјене ракови би могли пронаћи већи осјећај сигурности и боље разумјети шта утиче на њихово расположење.
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