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Граорац: Тешко очекивати да ће данас неко пријавити локације гробница

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23.10.2026 14:11

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Isidora Graorac
Фото: АТВ

Плаћање је само један од начина доласка до информација о локацији гробница са посмртним остацима несталих, али је данас врло тешко очекивати да ће се неко јавно или анонимно пријавити, изјавила је предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.

Поводом најаве Института за нестала лица БиХ да ће добити новац сви који пруже информацију о локацији гробница, Граорчева је рекла да је свака таква информација вриједна пажње, али да није оптимистична због свега што се раније дешавало када је ријеч о тражењу несталих српских бораца и цивила.

Граорчева је напоменула да се некада радило на принципу плаћања информација, али да је врло тешко очекивати да ће се неко данас јавно или анонимно пријавити.

Уколико се потврди да је информација тачна, додала је она, тај новац негдје неком треба бити уплаћен.

"Да не бисмо на почетку били невјерни Тома, даћемо неко вријеме онима који евентуално знају и хоће, које савјест мучи па желе да подијеле ту информацију, нека се отворе и нека и на тај начин пробају помоћи породицама", рекла је Граорчева.

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Међутим, каже она, постоји скептицизам због свега што је било у протеклом периоду, а поготово када је ријеч о раду Института који је до сада дефинитивно био све само не успјешан.

"И у том контексту, нисмо баш оптимистични. Не вјерујем да ћемо ријешити већи број случајева, јер није то само пуко давање новца", нагласила је Граорчева.

Она је истакла да плаћање може бити једно од средстава, али да се ту много више мора радити на неким другим стварима, конкретним, као што је директан разговор са свједоцима.

"Ако неко заиста има информацију и жели да је подијели, он ће њу подијелити без обзира на новац који му дате. А са друге стране, онај ко жели само новац, онда је упитно да ли је та информација коју он има провјерљива и тачна", појаснила је Граорчева, преноси Срна.

Предсједавајући Колегијума директора Института за нестала лица БиХ Никола Перишић позвао је све који имају било какву информацију о локацији гробница са посмртним остацима несталих да сарађују јер ће за то добити новац.

Перишић је навео да су добили све потребне дозволе да би новац за плаћање информација о локацијама гробница коначно постао оперативан.

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Тагови :

Исидора Граорац

Република Српска

Гробница

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