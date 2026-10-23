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Дарко Лазић признао која пјевачица је по њему најљепша на естради

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23.10.2026 20:40

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Дарко Лазић, пјевач
Фото: Instagram

Када је ријеч о идеалу женске привлачности, фолк пјевач Дарко Лазић потпуно отворено је подијелио која дама са музичке сцене за њега нема праву конкуренцију.

Иако је већина јавности претпостављала да ће издвојити неку од млађих и знатно експониранијих колегиница, његов избор неочекивано је запањио многе.

Без икаквог устручавања, истакао је име пјевачице која је за њега од самог почетка синоним за савршенство и чији став о њеној непролазној лепоти непоколебљиво заступа и годинама касније.

"За мене је одувијек била најљепша Злата Петровић", открио је Лазић у емисији „Ами Г шоу“, а потом додао:

"Тако да ето, опростите!, али тако је и дан данас, Злата је прелијепа жена", истакао је он, преноси Блиц.

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“Супруга утиче јако добро на мене”

Дарко је недавно истакао да је свјестан да ће му ова година бити тешка, али да је зарад породице спреман на то.

"Супруга утиче јако добро на мене, води рачуна о мени. Џабе труд, да ја то не желим, али лијепо се осјећам и свиђа ми се то. Сазрео сам одавно, али сам се мало правио луд. Кренуо сам послије годину и по дана да тренирам. Много тога сам промијенио, о томе ћу причати у неком наредном периоду. Година ће бити јако тешка за мене и психички и физички, али испливаћу због мог здравља и моје дјеце и цијеле породице. Враћам се на старог Дарка каквог је народ волио, оног правог Дарка" рекао је он и додао:

" Сада када видим млађе колеге како живе, видим своје грешке, посавјетујем их, али не слушају. Као: “Ти ћеш да ми причаш?”, али све је то живот, дође тренутак када се опаметиш и кажеш да је доста", истакао је он.

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Тагови :

Дарко Лазић

Пјевач

естрада

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