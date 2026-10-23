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Барт Мајерс "пропричао" српски: Хвала на подршци, трудим се да дам све од себе за тим

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23.10.2026 20:42

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Барт Мајерс
Фото: ФК Борац

Фудбалски клуб Борац, дан након велике побједе над КуПС-ом објавио је и један видео са источне трибине Градског стадиона.

На “истоку” већ дуже стоји застава са ликом Барта Мајерса и алузијом на лик “Професора” из чувене серије “Кућа од папира”.

На питање упућено ауторима заставе због чега су се одлучили за Барта Мајерса један од Борчевих присталица одговара:

“Зато што је најбољи дефанзивац којег сам икада гледао на Градском”, гласио је одговор

Уз видео написана је порука Барту Мајерсу са питањем шта мисли о овом навијачком гесту и молбом да одговор напише на српском језику.

Није требало дуго чекати.

“Хвала на подршци, само се трудим да дам све од себе за тим.” написао је Мајерс у коментару на видео.

Професорски на терену, али и ван њега.

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Тагови :

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