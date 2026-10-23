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Италија и Француска спремају опсежне мјере безбједности због најављених протеста

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23.10.2026 21:20

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

У Италији и Француској сутра се очекују нови велики протести због све виших трошкова живота, а италијанске власти припремају опсежне безбједносне мјере, страхујући од понављања насиља које је избило током прошлонедјељних демонстрација.

Протести су најављени у више италијанских градова, међу којима су Милано, Болоња, Ђенова, Торино, Рим и Фиренца, преноси Еуроњуз.

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Према подацима сајта "Маппа делла риволта", који прати најављена протестна окупљања, широм земље планирано је више од 30 акција, укључујући протестне шетње, скупове, састанке и штрајкове.

У Риму су власти припремиле посебан безбједносни план који обухвата и званично пријављене протесте и спонтана окупљања најављена на друштвеним мрежама. На улицама ће бити распоређено око 1.500 полицајаца, који ће надзирати градске тргове, жељезничке станице и друге локације на којима се очекују окупљања.

Полиција ће користити и дронове, као и хеликоптере карабињера, како би пратила ситуацију и могла брзо да реагује у случају избијања нереда.

На друштвеним мрежама дијеле савјете за сукобе са полицијом

Италијанска полиција прати и активности на друштвеним мрежама, гдје се посљедњих дана објављују савјети за припрему за могуће сукобе са полицијом.

Појавиле су се инструкције о томе шта понијети на протесте, како се обући и како поступити у случају нереда. Међу њима су и савјети о ублажавању посљедица изложености сузавцу.

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Због таквих објава у надзор су укључени римски Центар за сајбер-безбједност и Дигос, посебна јединица италијанске полиције задужена, између осталог, за праћење екстремистичких група и безбједносних пријетњи.

Још веће снаге биће распоређене у Милану, гдје ће безбједност надзирати око 1.800 припадника полиције, градске службе безбједности и војске. Међу њима ће бити око 1.000 полицајаца и карабињера, 300 припадника градске полиције и 500 војника распоређених у оквиру нових владиних безбједносних мјера.

И у Милану ће протести бити надзирани дроновима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

протести у Француској

Протести

Италија

Француска

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