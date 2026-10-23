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Зеленски најавио састанак преговарача почетком наредног мјесеца

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23.10.2026 18:56

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Зеленски најавио састанак преговарача почетком наредног мјесеца
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да су се мировни преговарачи из Украјине, Русије и Америке сагласили да се састану на техничком нивоу у првој половини новембра у Абу Дабију и изразио је наду да ће услиједити и састанак лидера тих земаља.

Зеленски је рекао да ће било каквом мировном споразуму бити неопходне безбједносне гаранције за Украјину и финансирање у наредних десет година за одржавање украјинске војске.

"План је да се састанак одржи у првој половини новембра, и то што је најраније могуће", навео је Зеленски у обраћању путем видео-линка истраживачком Институту "Хадсон".

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Он је нагласио да ће то умногоме зависити од Русије, напомињући да сличан састанак, који је требало да буде одржан током овог мјесеца, није реализован.

Зеленски је напоменуо да је разговарао са америчким представницима Џередом Кушнером и Стивом Виткофом након њиховог сусрета са руским лидером Владимиром Путином почетком седмице.

(Срна)

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Подијели:

Тагови :

Володимир Зеленски

Русија

Украјина

мировни преговори

Америка

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