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Папир открио језив злочин: Мајка убила новорођенче прије пет година

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23.10.2026 19:37

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беба
Фото: pexels/Nduwa Siachaba

Бирократска процедура открила је стравичан злочин који можда никада не би био расвијетљен. Мајка из румунског града Бузауа осумњичена је да је са предумишљајем убила своје новорођено дијете и покушала да прикрије трагове.

Злочин се догодио прије пет година, али је откривен тек сада, након што су усклађене евиденције о рођенима и подаци матичне службе.

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Беба је рођена потпуно здрава, али је живјела само недјељу дана. Мајка јој је одузела живот неколико дана након што су напустили породилиште.

"Како неко може тако нешто да уради? Како је то могуће?! Не знам како је могла да спава свих ових пет година. Како је могла да легне у кревет и спава? Не знам", рекла је једна комшиница.

Жена, која има још шесторо дјеце, осумњичена је да је убила бебу док су њих двоје били сами у соби. Током саслушања признала је злочин, наводи румунски портал Обсерваторњуз.

Тијело бебе закопао њен супруг

Према ријечима тужиоца Космина Нице, жена је тијело новорођенчета умотала у ћебе, а затим га ставила у пластичну кесу. Истог дана испричала је супругу шта је урадила, након чега је он, на њен захтјев, однио тијело и закопао га на шљунковитој обали ријеке Бузау.

Злочин је откривен када је социјални радник из породилишта у Бузауу примјетио да дјечак, рођен у јуну 2021. године, није уписан у евиденцију градске управе. Провјерама је утврђено да дјетету није додијељен ни јединствени матични број, након чега је обавијештена полиција.

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Осумњичена поново трудна

Жена, која је тренутно поново трудна, ухапшена је због сумње на тешко убиство у оквиру породичног насиља. За то кривично дјело пријети јој казна до 25 година затвора.

Њен супруг, за кога се сумња да јој је помогао да прикрије злочин, такође је саслушан у оквиру истраге, али до објављивања извјештаја није био формално оптужен.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Румунија

Убиство

мајка

Дијете

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