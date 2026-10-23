Има ли рјешења за проблем гатачке депоније?

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Дим, несносан смрад и отпад који данима гори, удружен са испаравањима из гатачког рудника, гуши Гачане ових дана.
"Гори има два три дана, требало би неко да поведе рачуна о томе, не може се од смрада издржати", "Па сигурно да то у што скорије вријеме треба ријешити, имамо проблем са загађењем што се тиче РИТЕ Гацко, свако додатно загађење угрожава здравље. Надам се да ће надлежне институције у што скорије вријеме ријешити овај проблем", истакли су Гачани.
О стању на гатачкој депонији нисмо успјели да добијемо изјаву од директора комуналног предузећа у Гацку. Раније нам је рекао да ово предузеће нема механизацију, па самим тим ни решење за овај проблем.
То је потврдио и гатачки начелник. Вукота Говедарица обилазио је пожаром захваћену депонију, траже решења како је санирати, али и како спасити комунално предузеће од стечаја.
"Тај проблем је дефинисан све ове године, гледамо како на један квалитетан начин да одвозимо смеће јер имамо комунално предузеће које је пред стечајем, па се боримо како да опстане. Депонија нема никакве дозволе, она је настала прије 30 година, таква је каква јесте", казао је начелник општине Гацко Вукота Говедарица.
За нову модерну депонију потребно је више 5 милиона км, каже Говедарица. А да ли је и колико пожар са депоније утицао на квалитет ваздуха у овој општини тешко је сазнати општинском еколошком инспектору. Јер не раде уређаји који контролишу ниво честица и сумпор- диоксида, рекли су за АТВ из Републичког одјељења за животни средини.
"Примјетан је дим са градске депоније, али надам се да уз помоћ овога вјетра врло мало доћи на сам град овај мирис који се шири", изјавио је еколошки инспектор Лазар Окиљевић.
За праћење квалитета ваздуха у Гацку надлежна је мјерна станица чије је одржавање и управљање у надлежности Термоелектране Гацко. Узрок пожара на гатачкој депонији није прецизно утврђен, једни кажу да је дошло до самозапаљења, док други тврде да је узрок људски фактор.
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