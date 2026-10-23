Нова депонија у Источном Сарајеву чека договор градских општина

Аутор:Нађа Станчић
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Депонија која се налази на подручју општине Трново, на располагању је и Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву.
Одговор ко у потпуности сноси одговорност за овако запуштену депонију, немамо. Грађане то и не занима, али их занима цијена коју плаћају.
"Па и ријека је уништена", "Не знам гдје се депонује смеће, само знам да је јако скупо, 17 марака одвоз смећа и то је прескупо за нас пензионере","То се треба рјешавати што прије, да се нешто ипак за овај народ. Загађен зрак, загади воду и све му је готово", рекли су грађани.
Иако се о проблему говори годинама, конкретно рјешење још није пронађено. Из општине Трново сматрају да Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа морају уложити више труда и напора и да одговорност не може бити само на њима, посебно због тога што се ради о изразито неразвијеној општини.
"И однос средстава који се улажу са наше и њихове стране је несразмјеран. Као развијене општине би требале више да се потруде, да издвоје више средстава и конкретних дијела како бисмо депонију довели у стање да може задовољити потребе и оно због чега је настала. Оно што морам рећи да та депонија постоји већ 30 година и било би незахвално да се измјешта на неко друго мјесто", казао је предсједник Скупштине општине Трново Синиша Голијанин.
Скупштина општине Трново усвојила је пројекат за санацију депоније, који се састоји из више фаза. У пројекту је планирано да депонија добије дозволу за рад, да испуњава све услове за безбједно одлагање отпада. Планирани су базени за воду која се слива са депоније, да би се таложила и одатле излазила чиста.
"Ми смо стварно уложили много труда, много напора како бисмо депонију довели у колико толико нормално стање, како би она могла да функционише. Ми улажемо много властитих средстава, како општина Трново, тако и Комунално предузеће. Прије само пар мјесеци извршили смо набавку једне велике машине која је била неопходна, како би се депонија могла редовно загртати, како би се могао слој земље навлачити преко тог отпада који се довози на депонију, што је био јако велики трошак, с обзиром на то да су јако велике машине", додао је Голијанин.
Питање је да ли се постојећи капацитети и средства користе на најбољи начин, те да ли постоји простор за додатне приходе који би били усмјерени на уређење депоније. Управо на то указује и одборник СДС-а у СГ Источно Сарајево.
"Лично сам се увјерио прије мјесец дана сам био на тој депонији да предузећа из Федерације довлаче ту смеће. Лично сам видио и примјетио камион ту из Високог, не бих је именовао, како довлачи ту. А имам информацију да седам фирми из Федерације довлачи ту отпад. Ако постоје те фирме, како плаћају? Оне нису евидентиране у овој информацији, тј. извјештају. Ако постоји ти неки приливи, зар није боље да буду усмјерени на неки начин рјешавању депоније, а уједно да смањујемо оптерећење нашим комуналним предузећима", рекао је одборник СДС-а у СГ Источно Сарајево
Александар Голијанин.
Ко год је прошао Крупачким стијенама, зна да се овдје шири непријатан мирис управо због депоније. Депонија се налази на подручју општине Трново, али већи проблем ствара становницима Источне Илиџе јер им је ближа. Додатну забринутост изазива њена близина ријеци Жељезници.
Поставља се питање евиденције прихода од одлагања отпада, као и могућности да се додатна средства усмјере у санацију. Ипак, за трајно рјешење потребан је договор свих градских општина које користе ову депонију.
"Став Градске управе, а наравно и становништва је да имамо једну заједничку депонију, која ће прије свега бити уређена, која ће имати употребну дозволу у складу са свим еколошким прописима и нормативима. И идемо ка томе, то није нимало лак посао, мукотрпан, јер свака од општина избјегава да се на њену територију довози отпад. Можда чак да рјешење буду двије депоније, за горњи и доњи дио града, што је и реалније", изјавио је предсједник СГ Источно Сарајево Бошко Југовић.
Да ли ће Крупачке стијене бити уређене или ће се ићи у правцу проналаска нове локације, зависиће од договора градских општина и спремности да заједнички преузму одговорност.
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