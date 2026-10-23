Колеге отровао антифризом: Један умро, други остао тешки инвалид

Аутор:АТВ редакција
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Чешки суд осудио је 48-годишњег Јиржија Кудличку на 24 године затвора због убиства колеге тровањем антифризом, покушаја убиства и припреме убиства.
Према оптужници, отровано пиће оставио је у заједничком фрижидеру на радном мјесту, а мјесецима касније двојица запослених су га попила. Један је преминуо, док је други преживио с тешким оштећењем бубрега.
Регионални суд у Оломоуцу изрекао му је и мјеру сигурносне детенције, која би могла услиједити након одслужења затворске казне. Ипак, пресуда још није правоснажна јер се Кудличка жалио.
Према наводима из судског поступка, Кудличка је током друге половине 2023. године радио у компанији „Ескалибур арми“ у Штернберку. У заједнички фрижидер запослених оставио је боцу пића у коју је сипао расхладну течност, односно антифриз који садржи отровни етилен-гликол.
Пиће нико није конзумирао мјесецима. У априлу 2024. године двојица запослених су га попила, након чега су обојица завршила у болници због тешког тровања.
Један од њих касније је преминуо. Обдукцијом је утврђено да је смрт повезана са срчаним затајењем које је наступило као посљедица тровања етилен-гликолом. Други радник је преживио, али је задобио тешко оштећење бубрега.
Након хапшења, Кудличка је полицији дјелимично признао да је контаминирао пиће, али је тврдио да му намјера није била да некога убије. Према његовим ријечима, желио је да открије ко му наводно узима храну из заједничког фрижидера и очекивао је да ће особа која попије течност повратити.
Касније је повукао раније признање и пред судом негирао кривицу.
Истрага је открила и сумње да је Кудличка у мају 2025. године на више локација у Оломоуцу остављао боце и паковања с пићима која су садржавала отров за пацове, једињења олова или морфин.
Према тврдњама тужилаштва, пића су остављана на мјестима на којима су се кретале особе без дома, с намјером да их неко пронађе и попије.
До нових тровања није дошло јер је полиција већ пратила осумњиченог и успјела да пронађе и уклони боце прије него што их је неко конзумирао. Истражитељи су дио информација о његовим плановима добили прегледом електронске комуникације.
Према оптужници, Кудличка је прикупљао и хемикалије које се могу користити за израду експлозива. Тужилаштво је тврдило да је планирао да направи експлозивну направу намијењену полицајцима који би евентуално дошли да га ухапсе.
Током претреса пронађене су хемикалије и други материјали погодни за израду експлозивне направе. Суд га је и због тог дијела случаја прогласио кривим за припрему убиства.
Тужилаштво је тражило казну од 23 до 25 година затвора, уз сигурносну детенцију, док је одбрана тражила ослобађајућу пресуду и доводила у питање његову урачунљивост.
Судски вјештаци утврдили су да Кудличка има тежак поремећај личности, али су закључили да је био способан да разумије своје поступке и контролише понашање, те да је кривично одговоран.
Суд је закључио да заштитно лијечење не би било довољно за заштиту јавности, па му је, уз 24 године затвора, изрекао и мјеру сигурносне детенције. Након одслужења казне могао би остати у установи затвореног типа све док надлежни суд буде процјењивао да представља опасност за друштво.
Пресуда Регионалног суда у Оломоуцу још није правоснажна, јер се осуђени жалио, па ће о случају одлучивати виша судска инстанца, преноси ГПМаљевац.
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