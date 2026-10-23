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Ово је најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: Вјерује се да доноси срећу

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23.10.2026 21:04

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

Кажу да свако име има своје значење и носи одређену особину, а јесење српско име о коме је овдје ријеч крије читав низ њих.

Најчешће се везује за дјевојчицу која се родила срећна и која ће кроз живот ићи весела.

Дарко Лазић

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Посљедњих година родитељи се све чешће одлучују да дјеци дају стара српска имена, умјесто модерних и необичних.

Име које мирише на јесен, а родитељи га обожавају

Име Дуња спада у друго најпопуларније име у Србији у претходних неколико година, а многи га повезују управо са јесени. Није тешко разумјети зашто. Дуња је плод који већина нас памти по јесењим данима, по жутој боји и мирису који испуни цијелу собу.

Највећа снага овог имена није у моди, већ у томе што звучи топло и домаће. Кратко је, лако се изговара и не тражи објашњење. Уз то носи нешто старинско, а опет не дјелује застарјело. Зато се добро уклапа и уз бебу и уз одраслу жену која га носи са поносом.

Зашто се име Дуња сматра срећним?

Дуња важи за симбол љубави, среће, плодности, памети, љепоте, постојаности и непролазности. Седам особина у једном имену није мала ствар, па не чуди што га родитељи бирају са толико повјерења.

илу-пун Мјесец-05092025

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Посебно се истичу постојаност и непролазност. Те двије особине дају имену тежину која надилази љепоту звука. Име које значи нешто трајно родитељи доживљавају као лијеп благослов на почетку живота. Дјевојчица га носи од првог дана, а значење расте заједно са њом.

(Yumama)

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Тагови :

Дјевојчица

значење имена Дуња

најљепша имена за дјевојчице

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