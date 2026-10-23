Ово је најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: Вјерује се да доноси срећу

Аутор:АТВ редакција
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Кажу да свако име има своје значење и носи одређену особину, а јесење српско име о коме је овдје ријеч крије читав низ њих.
Најчешће се везује за дјевојчицу која се родила срећна и која ће кроз живот ићи весела.
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Посљедњих година родитељи се све чешће одлучују да дјеци дају стара српска имена, умјесто модерних и необичних.
Име Дуња спада у друго најпопуларније име у Србији у претходних неколико година, а многи га повезују управо са јесени. Није тешко разумјети зашто. Дуња је плод који већина нас памти по јесењим данима, по жутој боји и мирису који испуни цијелу собу.
Највећа снага овог имена није у моди, већ у томе што звучи топло и домаће. Кратко је, лако се изговара и не тражи објашњење. Уз то носи нешто старинско, а опет не дјелује застарјело. Зато се добро уклапа и уз бебу и уз одраслу жену која га носи са поносом.
Дуња важи за симбол љубави, среће, плодности, памети, љепоте, постојаности и непролазности. Седам особина у једном имену није мала ствар, па не чуди што га родитељи бирају са толико повјерења.
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Посебно се истичу постојаност и непролазност. Те двије особине дају имену тежину која надилази љепоту звука. Име које значи нешто трајно родитељи доживљавају као лијеп благослов на почетку живота. Дјевојчица га носи од првог дана, а значење расте заједно са њом.
(Yumama)
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