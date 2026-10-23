Коначан број бирача у Србији: На изборе може изаћи 6.451.292 грађана

Аутор:АТВ редакција
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Републичка изборна комисија утврдила је коначан број од 6.451.292 бирача за парламентарне изборе у Србији расписане за недјељу, 25. октобар, рекао је предсједник РИК-а Владимир Димитријевић.
За одлуку, која ће бити објављена у Службеном гласнику, гласало је 30 чланова РИК-а од 33 присутна на сједници.
Нико није био против, а нису гласала три члана РИК-а.
Димитријевић је навео да је Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило комисији сва рјешења на којима се заснивају промјене у бирачком списку, које је донијело од закључења бирачког списка до 72 часа прије дана избора.
Он је додао да Комисија узима у обзир само она рјешења Министарства која је примила најмање 48 часова прије дана избора и на основу њих уноси измјене у извод из бирачког списка или у посебни извод из бирачког списка, преноси Срна.
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