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Тренеру Бајерна позлило послије тренинга

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23.10.2026 21:50

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Тренер Бајерна Венсан Компани долази на утакмицу њемачке Бундеслиге између Аугсбурга и Бајерна из Минхена у Аугсбургу, Њемачка, 10. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Тренер фудбалера Бајерна из Минхена Венсан Компани превезен је у болницу након што му је позлило послије тренинга, преносе њемачки медији.

Како наводи „Билд“, Компани је након тренинга првог тима намјеравао да посматра тренинг млађе селекције, али је том приликом колабирао.

Белгијски стручњак је одмах превезен у болницу колима хитне помоћи, а на терен у Минхену слетио је и хеликоптер хитне медицинске помоћи.

Према писању њемачког листа, Компани се прошле седмице осјећао малаксало због вирусне инфекције, због чега није присуствовао конференцији за новинаре послије утакмице са Лајпцигом.

У понедјељак је обавио детаљан контролни преглед, док у уторак није био у могућности да води тренинг уочи утакмице против Арсенала. Ипак, у сриједу је присуствовао том сусрету.

Говорећи на конференцији за новинаре послије меча са Арсеналом, Компани је, одговарајући на питање о свом здравственом стању, рекао да је претходне седмице имао прилично озбиљну вирусну инфекцију и да није слушао сигнале свог тијела, које му је на крају поручило да је доста.

Бајерн је тренутно водећи на табели Бундеслиге са 14 бодова, а у недјељу га очекује гостовање Фрајбургу у седмом колу првенства.

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Тагови :

Венсан Компани

Бајерн

Фудбал

тренер

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