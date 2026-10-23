Алармантна прогноза за БиХ: Стижу пљускови, грмљавина и снијег

Аутор:АТВ редакција
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Временске прилике у БиХ нагло ће се погоршати у суботу, 24. октобра, када се очекују киша, локални пљускови и грмљавина, док би највиши планински предјели могли да се забијеле под сусњежицом и снијегом.
Према прогнози коју је објавио БХ Метео, падавине ће најприје захватити сјеверозападне дијелове БиХ, и то током првог дијела дана. Касније послијеподне и увече киша ће се проширити и на остале крајеве земље, а понегдје су могући и јачи пљускови праћени грмљавином.
У већем дијелу БиХ очекује се између пет и 20 литара кише по квадратном метру, док би у појединим подручјима количина падавина могла да достигне и око 40 литара.
Посебно хладније вријеме очекује се у планинским предјелима. На надморским висинама изнад 1.500 метара постоји могућност сусњежице и снијега, што најављује постепени прелазак у хладнији дио године.
Ни недјеља, 25. октобар, неће донијети значајније разведравање. Преовладаваће облачно вријеме, уз могућност повремене слабе кише.
Ипак, како прогнозирају из БХ Метео, почетак наредне седмице требало би да донесе стабилизацију временских прилика и мање падавина, уз смјену сунчаних и облачних периода.
Дневне температуре у наредним данима углавном ће се кретати од 10 до 16 степени Целзијуса, док ће на југу БиХ бити топлије, са максималним температурама до 20 степени.
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