Сутра је важан празник за све удовице и на једно мора да се пази

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 24. октобра обиљежавају дан Светог апостола Филипа ђакона, личности из раног хришћанства која је остала упамћена по вјери, милосрђу и бризи за сиромашне, болесне и удовице.
Према хришћанском предању, Свети Филип ђакон посветио је живот служењу другима и проповиједању Јеванђеља. Његов примјер подсјећа на значај доброте, помагања ближњима и истрајности у вјери.
Свети Филип ђакон био је родом из Кесарије Палестинске. Према црквеном предању, био је ожењен и имао четири кћерке, за које се наводи да су имале пророчки дар и да су живот посветиле Христу.
Изабран је међу седам ђакона који су помагали апостолима у бризи за хришћанску заједницу. Посебну пажњу посвећивао је сиромашнима, убогима и удовицама, којима је пружао помоћ и подршку.
Након прогона хришћана у Јерусалиму, Филип се склонио у Самарију, гдје је наставио да проповиједа Христово учење и шири хришћанску вјеру.
Према хришћанском предању, Свети Филип био је обдарен даром исцјељивања болесних и изгона демона. Његово проповиједање привлачило је бројне људе, а међу онима који су прихватили хришћанство наводи се и Симон Волх.
Посебно мјесто у предању заузима сусрет са етиопским евнухом, који је након разговора са Филипом прихватио хришћанску вјеру. Овај догађај повезује се са ширењем хришћанства изван граница тадашњег Римског царства и почецима хришћанске традиције у Етиопији.
Према црквеном предању, Филип је касније постављен за епископа и наставио је своју службу у дубокој старости.
Важно је разликовати Светог Филипа ђакона од апостола Филипа, једног од дванаесторице најближих Христових ученика. Иако носе исто име, ријеч је о двије различите личности из раног хришћанства.
Вјерници му се обраћају молитвом у којој траже Божју милост и опроштај гријехова.
„Апостоле Свети Филипе ђаконе, моли милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим.“
Ова молитва подсјећа на значај покајања, вјере и духовног живота, као и на вриједности милосрђа и помагања онима којима је помоћ најпотребнија.
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