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Сутра је важан празник за све удовице и на једно мора да се пази

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23.10.2026 21:34

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Православље, црква
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници 24. октобра обиљежавају дан Светог апостола Филипа ђакона, личности из раног хришћанства која је остала упамћена по вјери, милосрђу и бризи за сиромашне, болесне и удовице.

Према хришћанском предању, Свети Филип ђакон посветио је живот служењу другима и проповиједању Јеванђеља. Његов примјер подсјећа на значај доброте, помагања ближњима и истрајности у вјери.

Ко је био Свети апостол Филип ђакон?

Свети Филип ђакон био је родом из Кесарије Палестинске. Према црквеном предању, био је ожењен и имао четири кћерке, за које се наводи да су имале пророчки дар и да су живот посветиле Христу.

Изабран је међу седам ђакона који су помагали апостолима у бризи за хришћанску заједницу. Посебну пажњу посвећивао је сиромашнима, убогима и удовицама, којима је пружао помоћ и подршку.

Након прогона хришћана у Јерусалиму, Филип се склонио у Самарију, гдје је наставио да проповиједа Христово учење и шири хришћанску вјеру.

Предање о исцјељењима и ширењу вјере

Према хришћанском предању, Свети Филип био је обдарен даром исцјељивања болесних и изгона демона. Његово проповиједање привлачило је бројне људе, а међу онима који су прихватили хришћанство наводи се и Симон Волх.

Посебно мјесто у предању заузима сусрет са етиопским евнухом, који је након разговора са Филипом прихватио хришћанску вјеру. Овај догађај повезује се са ширењем хришћанства изван граница тадашњег Римског царства и почецима хришћанске традиције у Етиопији.

Према црквеном предању, Филип је касније постављен за епископа и наставио је своју службу у дубокој старости.

Не треба га мијешати са апостолом Филипом

Важно је разликовати Светог Филипа ђакона од апостола Филипа, једног од дванаесторице најближих Христових ученика. Иако носе исто име, ријеч је о двије различите личности из раног хришћанства.

Молитва Светом Филипу ђакону

Вјерници му се обраћају молитвом у којој траже Божју милост и опроштај гријехова.

„Апостоле Свети Филипе ђаконе, моли милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим.“

Ова молитва подсјећа на значај покајања, вјере и духовног живота, као и на вриједности милосрђа и помагања онима којима је помоћ најпотребнија.

(Она.рс.)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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