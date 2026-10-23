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Крао по црквама, џамијама и тржним центрима: Ухапшен младић из Завидовића

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23.10.2026 21:58

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Двадесетшестогодишњак из Завидовића ухапшен је због сумње да је починио десет тешких крађа у вјерским објектима, вртићима и другим установама.

Зеничка полиција ухапсила је Х. Х. који је након криминалистичке обраде предат тужилаштву Зеничко-добојског кантона, саопштио је МУП Зеничко-добојског кантона.

Терети се да је крађе починио у Цркви Светог Илије, џамијама, текији, вртићу, Културном центру, тржном центру, а на мети су му била и двојица грађана, преносе федерални медији, преноси Срна.

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Тагови :

хапшење

Крађа

Завидовићи

Црна хроника

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