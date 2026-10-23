Крао по црквама, џамијама и тржним центрима: Ухапшен младић из Завидовића

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетшестогодишњак из Завидовића ухапшен је због сумње да је починио десет тешких крађа у вјерским објектима, вртићима и другим установама.
Зеничка полиција ухапсила је Х. Х. који је након криминалистичке обраде предат тужилаштву Зеничко-добојског кантона, саопштио је МУП Зеничко-добојског кантона.
Терети се да је крађе починио у Цркви Светог Илије, џамијама, текији, вртићу, Културном центру, тржном центру, а на мети су му била и двојица грађана, преносе федерални медији, преноси Срна.
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