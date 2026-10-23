Продужена одлука о смањењу акциза на деривате нафте до 1. новембра

Аутор:АТВ редакција
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Влада Србије продужила је до 1. новембра одлуку о смањењу акциза на деривате нафте, које износи 25 одсто, речено је Танјугу у Министарству финансија.
Претходна одлука важила је до недјеље, 25. октобра, када се у Србији одржавају парламентарни избори.
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И у наредних седам дана цијене горива остаће исте као претходне седмице и литар дизела ће коштати 236 динара, а бензина (БМБ 95) 207 динара.
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