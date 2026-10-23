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Продужена одлука о смањењу акциза на деривате нафте до 1. новембра

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23.10.2026 22:32

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Влада Србије продужила је до 1. новембра одлуку о смањењу акциза на деривате нафте, које износи 25 одсто, речено је Танјугу у Министарству финансија.

Претходна одлука важила је до недјеље, 25. октобра, када се у Србији одржавају парламентарни избори.

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И у наредних седам дана цијене горива остаће исте као претходне седмице и литар дизела ће коштати 236 динара, а бензина (БМБ 95) 207 динара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Србија

акцизе на гориво

Нафта

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Продужена одлука о смањењу акциза на деривате нафте до 1. новембра

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