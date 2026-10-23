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Оженио мајку, отровао је и бацио њено тијело у рупу: Откривен мотив злочина

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23.10.2026 22:40

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Седрик фон Фердинанд који је убо своју мајку у Калифорнији.
Фото: Screenshot/X

Мушкарац из Калифорније оптужен је за убиство своје хранитељке, коју је, како се сумња, отровао фентанилом, закопао њено тијело у близини куће и фалсификовао документа како би преузео контролу над њеном имовином.

Седрик фон Фердинанд (34) наводно је хранитељским сестрама Надине Џет говорио да је њихова мајка преминула у Мексику од посљедица рака панкреаса и да је њено тијело кремирано. У то вријеме, он је бринуо о 65-годишњој жени, која је била на лијечењу.

Оптужница је подигнута након што је обдукцијом утврђено да се у организму Џет налазила велика количина фентанила. Судски медицински вјештак закључио је да је преминула од акутног тровања овом супстанцом, а смрт је окарактерисана као убиство.

Џет је нестала у јануару 2024. године, док је примала хемотерапију. Фон Фердинанд, њен хранитељски син и његоватељ, наводно је другим члановима породице говорио да је умрла у Мексику и да је кремирана.

Преко њених рачуна дошао до новца и некретнина

Убрзо након њеног нестанка, Фон Фердинанд је добио пуномоћје за управљање њеним пословима, на основу докумената на којима су се наводно налазили потпис и иницијали Џет.

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Према наводима истраге, потом је са њених рачуна подигао хиљаде долара и пренио двије њене некретнине на своје име. Оптужен је и да је новцем своје хранитељке купио још једну некретнину у округу Лос Анђелес.

Према сумњама истражитеља, план је укључивао и жену по имену Ким Фајфер, која је требало да се представља као Џет. На тај начин је, како се наводи, Фон Фердинанд покушао да се „ожени“ сопственом хранитељком и тако стекне још већу контролу над њеном имовином.

У његовој кући пронађена је фалсификована и овјерена дозвола за склапање брака, датирана на 18. мај 2024. године.

„Ово је случај смртоносне похлепе“, изјавила је Самер Стефан, тужитељка округа Сан Дијего.

Тијело пронађено закопано у близини куће

Четири хранитељске ћерке Џет, сестре из породице Лучи, посумњале су у Фон Фердинанда и у јуну 2024. године пријавиле нестанак своје хранитељке.

Према изјави истражитеља Канцеларије окружног тужиоца Сан Дијега, једна од сестара покушавала је да посјети Џет прије њеног нестанка, али је Фон Фердинанд наводно стално проналазио нове изговоре како би спријечио њихов долазак.

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Шерифови замјеници су у јулу 2025. године пронашли тијело Џет умотано у чаршав и закопано у рупи, на око девет метара од њене куће у Вали Центру.

Истражитељи су касније открили да је Фон Фердинанд 16. јануара 2024. године ангажовао особу да ископа рупу димензија приближно 1,8 пута 1,8 метара на имању.

Фон Фердинанд је раније био оптужен за десетине кривичних дјела повезаних са наводном преваром, укључујући фалсификовање и крађу идентитета, али је у том периоду био на слободи. Стефан је његову наводну завјеру описала као гнусну.

„Оно што се овдје догодило је смртоносна трагедија и вријеме је да неко одговара. Његова похлепа довела је до овог ужасног убиства. Искористио је жену у тренутку када јој је била потребна помоћ, док се борила са раком. То је заиста гнусно“, поручила је тужитељка.

„Она нам је била мајка која нам је била потребна“

Четири сестре тешко су поднијеле смрт своје хранитељке и кажу да желе да правда буде задовољена. Навеле су да су прије него што им је Џет пружила дом и подршку биле у чак десет хранитељских породица.

„Она је била мајка која нам је била потребна. Дала нам је поштену шансу за живот“, рекла је Бјанка Лучи.

Она је додала да вјерује да су похлепа и новац били мотив за злочин и да јој је драго што би правда коначно могла да буде задовољена.

„Ово је случај похлепе. Никада му није било стало до Надине, а сада може да сједи и труне у затвору“, рекла је Тифани Лучи.

Фон Фердинанд се суочава са оптужбом за убиство, док ће о његовој кривици одлучивати суд, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

калифорнија

Убиство

истрага

Детаљи убиства

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