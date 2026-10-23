Logo

Жена из Швајцарске обољела од еболе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 22:24

Коментари:

0
Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

Жена из Швајцарске, супруга члана особља Амбасаде у Абуџи, пацијент је који је оболио од еболе у Нигерији, саопштено је из швајцарског Министарства спољних послова.

Како је наведено, брачни пар недавно заједно путовао у Уганду, али ниједно од њих није боравило у Демократској Републици Конго, која је епицентар епидемије еболе.

Киша

Друштво

Алармантна прогноза за БиХ: Стижу пљускови, грмљавина и снијег

"Супруг обољеле је у изолацији и до сада није показао симптоме. Био је са супругом на путовању током којег је она, како се вјерује, заражена вирусом. Ниједно од њих није ишло у Конго", истакнуто је у саопштењу.

Наглашено је да се и осталих 25 чланова особља Амбасаде добро осјећају.

У саопштењу је наведено да је након консултације са нигеријским Министарством здравља и Свјетском здравственом организацијом (СЗО) закључено да не морају у изолацију.

Званични Берн разматра могућност повратка пацијента у Швајцарску.

Нигерија је почетком седмице пријавила свој први случај еболе, наводећи да је то жена која је стигла у Абуџу летом из Уганде.

Идентификовано је свих 44 контаката.

Власти су средином седмице потврдиле да пацијент има сој бундибуђо, који је и узроковао ширење у Конгу и за који тренутно нема одређене вакцине нити лијечења.

Hapšenje, lisice

Хроника

Крао по црквама, џамијама и тржним центрима: Ухапшен младић из Завидовића

Из СЗО је саопштено да су код пацијента развијени симптоми 7. октобра, четири дана након доласка у Нигерију, и да је затражена помоћ 11. октобра, након чега су резултати испитивања показали да је позитиван на бундибуђо.

Након ДР Конга, Уганде и Кеније, Нигерија је постала четврта афричка држава која је погођена епидемијом бундибуђа, који је избио на сјевероистоку Конга у мају.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ебола вирус

ебола

Болест

Швајцарска

Коментари (0)

Прочитајте више

Тренер Бајерна Венсан Компани долази на утакмицу њемачке Бундеслиге између Аугсбурга и Бајерна из Минхена у Аугсбургу, Њемачка, 10. октобра 2026. године.

Фудбал

Тренеру Бајерна позлило послије тренинга

1 ч

0
Коначан број бирача у Србији: На изборе може изаћи 6.451.292 грађана

Србија

Коначан број бирача у Србији: На изборе може изаћи 6.451.292 грађана

1 ч

0
Жена држи чашице са алкохолом.

Свијет

Колеге отровао антифризом: Један умро, други остао тешки инвалид

2 ч

0
Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа

Регион

Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.

Свијет

Трамп: Можда ћемо имати још једну војну операцију у Ирану

1 ч

0
Жена држи чашице са алкохолом.

Свијет

Колеге отровао антифризом: Један умро, други остао тешки инвалид

2 ч

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Свијет

Италија и Француска спремају опсежне мјере безбједности због најављених протеста

2 ч

0
Упозорење на цунами у Италији: Снажни земљотреси изазвали панику

Свијет

Упозорење на цунами у Италији: Снажни земљотреси изазвали панику

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ово пиће уништава бубреге: Боље га избјегавајте

22

54

Велика превара преко сајта Букинг: Ево како вам отимају новац

22

46

Јутјуб уводи аудио књиге?

22

40

Оженио мајку, отровао је и бацио њено тијело у рупу: Откривен мотив злочина

22

32

Продужена одлука о смањењу акциза на деривате нафте до 1. новембра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима