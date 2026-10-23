Жена из Швајцарске обољела од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Жена из Швајцарске, супруга члана особља Амбасаде у Абуџи, пацијент је који је оболио од еболе у Нигерији, саопштено је из швајцарског Министарства спољних послова.
Како је наведено, брачни пар недавно заједно путовао у Уганду, али ниједно од њих није боравило у Демократској Републици Конго, која је епицентар епидемије еболе.
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"Супруг обољеле је у изолацији и до сада није показао симптоме. Био је са супругом на путовању током којег је она, како се вјерује, заражена вирусом. Ниједно од њих није ишло у Конго", истакнуто је у саопштењу.
Наглашено је да се и осталих 25 чланова особља Амбасаде добро осјећају.
У саопштењу је наведено да је након консултације са нигеријским Министарством здравља и Свјетском здравственом организацијом (СЗО) закључено да не морају у изолацију.
Званични Берн разматра могућност повратка пацијента у Швајцарску.
Нигерија је почетком седмице пријавила свој први случај еболе, наводећи да је то жена која је стигла у Абуџу летом из Уганде.
Идентификовано је свих 44 контаката.
Власти су средином седмице потврдиле да пацијент има сој бундибуђо, који је и узроковао ширење у Конгу и за који тренутно нема одређене вакцине нити лијечења.
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Из СЗО је саопштено да су код пацијента развијени симптоми 7. октобра, четири дана након доласка у Нигерију, и да је затражена помоћ 11. октобра, након чега су резултати испитивања показали да је позитиван на бундибуђо.
Након ДР Конга, Уганде и Кеније, Нигерија је постала четврта афричка држава која је погођена епидемијом бундибуђа, који је избио на сјевероистоку Конга у мају.
(Срна)
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