Велика превара преко сајта Букинг: Ево како вам отимају новац

Аутор:АТВ редакција
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Европска унија покренула је истрагу против платформе за резервацију смјештаја Букинг због ризика од превара и фишинг напада.
Безбједносни истраживачи компаније Нортон тврде да су открили 350 компромитованих смјештаја у 50 земаља, међу којима је чак 49 у Њемачкој. Према њиховој анализи, ниједна друга посматрана земља није имала већи број таквих случајева.
Нортон је потврдио за њемачки лист „Билд“ да су мета напада били и мали пансиони и апартмани, али и већи хотели.
Напади су познати под називом „Reservation Hijacking“, односно отимање резервација. Преваранти користе стварне податке о резервацијама како би гостима слали увјерљиве захтјеве за додатну уплату. Жртве вјерују да комуницирају са хотелом или платформом преко које су резервисале смјештај, па новац уплаћују криминалцима.
До сада су у фокусу сличних напада углавном били апартмани оглашени преко платформе Airbnb. Међутим, дуго није било јасно на који начин су починиоци долазили до конкретних података о резервацијама.
Нема потврђених информација да је у овом случају дошло до цурења података које би платформа морала да пријави.
Ипак, Букинг је у априлу 2026. године обавијестио кориснике да су неовлашћена лица могла да приступе информацијама о одређеним резервацијама. Према тадашњем обавјештењу, потенцијално изложени подаци укључивали су имена, бројеве телефона, адресе електронске поште и детаље резервација.
Након тога, бројни корисници пријавили су фишинг поруке у којима су се налазили управо такви подаци, што је поруке чинило увјерљивијим.
Из Нортона су објаснили да су спорне објекте идентификовали анализом порука за крађу података и лажних интернет страница прикупљених током истрага, као и путем сопствених безбједносних производа.
„Идентификовали смо ове смјештаје анализом фишинг порука и преварантских сајтова које смо прикупили током наших истрага и путем наших безбједносних производа. Издвајањем, анализом и упоређивањем тих информација успјели смо да идентификујемо 49 различитих смјештаја у Њемачкој који су повезани са овим нападима“, рекла је портпаролка компаније за „Билд“.
Стручњаци упозоравају да су овакве преваре посебно опасне јер поруке могу садржавати тачне податке о резервацији, датуму доласка или смјештају, због чега гости теже препознају да је ријеч о покушају преваре, преноси Блиц.
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