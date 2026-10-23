Logo

Велика превара преко сајта Букинг: Ево како вам отимају новац

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 22:54

Коментари:

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду
Фото: Pexel/ Darya Grey_Owl

Европска унија покренула је истрагу против платформе за резервацију смјештаја Букинг због ризика од превара и фишинг напада.

Безбједносни истраживачи компаније Нортон тврде да су открили 350 компромитованих смјештаја у 50 земаља, међу којима је чак 49 у Њемачкој. Према њиховој анализи, ниједна друга посматрана земља није имала већи број таквих случајева.

Нортон је потврдио за њемачки лист „Билд“ да су мета напада били и мали пансиони и апартмани, али и већи хотели.

Напади су познати под називом „Reservation Hijacking“, односно отимање резервација. Преваранти користе стварне податке о резервацијама како би гостима слали увјерљиве захтјеве за додатну уплату. Жртве вјерују да комуницирају са хотелом или платформом преко које су резервисале смјештај, па новац уплаћују криминалцима.

Подаци о резервацијама у рукама превараната

До сада су у фокусу сличних напада углавном били апартмани оглашени преко платформе Airbnb. Међутим, дуго није било јасно на који начин су починиоци долазили до конкретних података о резервацијама.

Нема потврђених информација да је у овом случају дошло до цурења података које би платформа морала да пријави.

Ипак, Букинг је у априлу 2026. године обавијестио кориснике да су неовлашћена лица могла да приступе информацијама о одређеним резервацијама. Према тадашњем обавјештењу, потенцијално изложени подаци укључивали су имена, бројеве телефона, адресе електронске поште и детаље резервација.

Након тога, бројни корисници пријавили су фишинг поруке у којима су се налазили управо такви подаци, што је поруке чинило увјерљивијим.

Како је откривено 49 угрожених смјештаја у Њемачкој?

Из Нортона су објаснили да су спорне објекте идентификовали анализом порука за крађу података и лажних интернет страница прикупљених током истрага, као и путем сопствених безбједносних производа.

„Идентификовали смо ове смјештаје анализом фишинг порука и преварантских сајтова које смо прикупили током наших истрага и путем наших безбједносних производа. Издвајањем, анализом и упоређивањем тих информација успјели смо да идентификујемо 49 различитих смјештаја у Њемачкој који су повезани са овим нападима“, рекла је портпаролка компаније за „Билд“.

Стручњаци упозоравају да су овакве преваре посебно опасне јер поруке могу садржавати тачне податке о резервацији, датуму доласка или смјештају, због чега гости теже препознају да је ријеч о покушају преваре, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Интернет превара

Букинг

Њемачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Седрик фон Фердинанд који је убо своју мајку у Калифорнији.

Свијет

Оженио мајку, отровао је и бацио њено тијело у рупу: Откривен мотив злочина

50 мин

0
Болница

Свијет

Жена из Швајцарске обољела од еболе

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.

Свијет

Трамп: Можда ћемо имати још једну војну операцију у Ирану

1 ч

0
Жена држи чашице са алкохолом.

Свијет

Колеге отровао антифризом: Један умро, други остао тешки инвалид

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ово пиће уништава бубреге: Боље га избјегавајте

22

54

Велика превара преко сајта Букинг: Ево како вам отимају новац

22

46

Јутјуб уводи аудио књиге?

22

40

Оженио мајку, отровао је и бацио њено тијело у рупу: Откривен мотив злочина

22

32

Продужена одлука о смањењу акциза на деривате нафте до 1. новембра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима