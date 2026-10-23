Упозорење за грађане: Ко треба да смањи боравак на отвореном?

Аутор:АТВ редакција
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Одређене загађујуће материје у ваздуху могу изазвати здравствене проблеме код особа које су посебно осјетљиве на загађење, у Бањалуци, упозоравају на страници „Зрак.екоакција“.
Овим особама савјетује се да избјегавају боравак на отвореном и смање физичке напоре уколико ипак морају да излазе.
На загађење ваздуха посебно би требало да обрате пажњу особе које имају здравствене проблеме и код којих изложеност загађујућим материјама може довести до погоршања стања.
Препорука је да се, док трају неповољни услови, боравак на отвореном сведе на минимум, а физичке активности на отвореном избјегавају или сведу на најмању могућу мјеру.
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