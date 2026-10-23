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Упозорење за грађане: Ко треба да смањи боравак на отвореном?

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23.10.2026 07:16

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Загађен ваздух Бањалука
Фото: ATV

Одређене загађујуће материје у ваздуху могу изазвати здравствене проблеме код особа које су посебно осјетљиве на загађење, у Бањалуци, упозоравају на страници „Зрак.екоакција“.

Овим особама савјетује се да избјегавају боравак на отвореном и смање физичке напоре уколико ипак морају да излазе.

На загађење ваздуха посебно би требало да обрате пажњу особе које имају здравствене проблеме и код којих изложеност загађујућим материјама може довести до погоршања стања.

Препорука је да се, док трају неповољни услови, боравак на отвореном сведе на минимум, а физичке активности на отвореном избјегавају или сведу на најмању могућу мјеру.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Квалитет ваздуха

загађен ваздух

Загађен ваздух у Бањалуци

Упозорење

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