Почињу "Бањалучки дани меда"

Аутор:АТВ редакција
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Манифестација "Бањалучки дани меда" биће отворена данас, 23. октобра, јединствена је прилика да се грађани упознају са локалним пчеларима, али и да се едукују о значају пчела за комплетан екосистем.
Манифестација ће бити отворена у 10.00 часова у Парку Петар Кочић и трајаће до недјеље, 25. октобра.
Организатори истичу значај подизања свијести грађана о значају куповине домаћег меда и других пчелињих производа, али и о томе колико пчеле доприносе очувању природних ресурса.
Уколико сте љубитељи меда или желите научити нешто више и свакако уживати у богатствима природе и пчелињег рада, посјетите ову манифестацију.
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