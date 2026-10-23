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Почињу "Бањалучки дани меда"

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23.10.2026 07:12

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мед кошница саће пчеле
Фото: Pexel/Özge Arsoy

Манифестација "Бањалучки дани меда" биће отворена данас, 23. октобра, јединствена је прилика да се грађани упознају са локалним пчеларима, али и да се едукују о значају пчела за комплетан екосистем.

Манифестација ће бити отворена у 10.00 часова у Парку Петар Кочић и трајаће до недјеље, 25. октобра.

Организатори истичу значај подизања свијести грађана о значају куповине домаћег меда и других пчелињих производа, али и о томе колико пчеле доприносе очувању природних ресурса.

Уколико сте љубитељи меда или желите научити нешто више и свакако уживати у богатствима природе и пчелињег рада, посјетите ову манифестацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Бањалучки дани меда

манифестација

Мед

Парк Петар Кочић

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