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Како очистити загорјелу пеглу помоћу само једне намирнице?

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21.10.2026 17:22

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Крупни план модерне пегле постављене на дасци за пеглање са навлакама са камуфлажним узорком у свијетлом затвореном простору.
Фото: Sergei Starostin/Pexels

Довољан је тренутак непажње да се на плочи пегле појави црна, загорјела мрља. Она није само естетски проблем – због наслага пегла може да запиње за тканину и оставља трагове на омиљеној гардероби.

Прије него што посегнете за јаким средствима за чишћење пегле или грубим сунђером, можда ћете пожељети да испробате стари кућни трик са обичном кухињском соли. Ипак, овај поступак није погодан за сваку пеглу, јер зрнца соли могу да оштете осјетљиве и нељепљиве премазе.

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Зато прије чишћења провјерите упутство произвођача. Избјегавајте ножеве, жицу и грубе сунђере, који могу да изгребу плочу и додатно отежају пеглање.

Како очистити загорјелу пеглу помоћу соли?

Овај поступак примјењујте само ако је у складу са упутством произвођача, јер со може да оштети осјетљиве и нељепљиве премазе.

Припремите обичну кухињску со и неколико листова папира без сјајне површине. Умјесто папира можете да употријебите и дебљу памучну крпу.

Папир или крпу ставите на даску за пеглање и равномјерно распоредите танак слој соли.

Укључите пеглу и подесите је на средњу температуру, без паре. Када се загрије, лагано прелазите плочом преко соли, без снажног притискања.

Ако се загорјеле наслаге одвајају, на папиру или крпи појавиће се тамни трагови.

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По завршетку искључите пеглу из струје и сачекајте да се потпуно охлади. Плочу затим пребришите меком крпом како бисте уклонили остатке соли.

Прије пеглања одјеће, провјерите да ли је плоча чиста тако што ћете пеглом прећи преко старог комада свијетле памучне тканине.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

пегла

чишћење

трикови

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