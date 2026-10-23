Лакета о крађи горива у РиТЕ Гацко: Полиција није надлежна за интерне контроле

Аутор:АТВ редакција
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Начелник ПУ Требиње, Синиша Лакета рекао је да полиција наставља са својим активностима те је говорио о доказивању крађе горива у РиТЕ Гацко, а што је отежано јер предузеће није пријавило крађу, а полиција није надлежна за интерне контроле у било ком предузећу.
„Ми из Полицијске управе Требиње имамо сарадњу са свима када је ријеч о подизању безбједности као и спречавања извршавања кривичних дјела. Тако што се тиче РиТЕ Гацко, ми немамо никаквих проблема у сарадњи у том смислу. Морамо једну ствар да раздвојимо, а то су полиција и полицијска службена лица. Вршење и откривање тих кривичних дјела откривају прикупљањем оперативних сазнања, а која трају један одређени период“, рекао је Синиша Лакета, начелник ПУ Требиње.
Лакета је подсјетио на активности полиције од прије пар година када су радили на оперативној акцији „Дизел“ када је приведен и ухапшен велики број лица, приликом чега су поднијети извјештаји Тужилаштву, гдје је епилог завршен без адекватних пресуда, како он подсјећа.
„Што се тиче документовања кривичних дјела, ништа то није што се дешава јуче. Заступљена су кривична дјела отуђење горива. Међутим, та лица која ми затичемо, затичемо их у већини случајева ван РиТЕ Гацко, односно на путевима и путним инфраструктурама гдје и полиција дјелује. Унутар круга РиТЕ Гацко има своје обезбјеђење, има свој Правилник о систематизацији и има своје одређене ингеренције гдје врши контролу над возилима, лицима и осталим тим дериватима које су им повјерили. Ми ћемо у наредном периоду и наставити. Тешко је увезивање тих кривичних дјела“, наводи Лакета.
Према његовим ријечима, тешко је доказати крађу у овом случају с обзиром да полиција нема пријаву од стране РиТЕ Гацко за крађу горива.
„То је обично, наше идентификовање, затицање, без одређене документације и онда хронолошки утврђивање. Обично су то кривична дјела која заврше са извјештајем о почињеном кривичном дјелу као кривично дјело прикривања из Кривичног законика Републике Српске или као кривично дјело утаја. У малим случајевима је успјело да се документује као кривично дјело крађа“, наводи Лакета.
РиТЕ Гацко, према Лакетиним ријечима, како је поново подсјетио, има своје властито обезбјеђење те своје правилнике о систематизацији, а што им даје за одговорност унутрашњи ред унутар предузећа.
„Полицијска управа и станица Гацко континуирано проводе, спречавају , документују и информишу јавност. Међутим, полиција ће и даље наставити, али је често проблем неопходно сагледати из коријена“, рекао је Лакета.
МУП Републике Српске поступа у складу са својом надлежношћу, а чиме је јасно прописано дјеловање полицијских службеника, подсјећа Лакета.
„Полиција није надлежна да врши интерне контроле у било ком предузећу. Свако јавно предузеће је одговорно и има своје надлежности, као што МУП Републике Српске има своје надлежности. Такође, има своје органе управе, своје прописе контроле, ми искључиво проводимо предистражне и истражне радње и све што радимо, радимо под надзором и контролом Окружног јавног тужилаштва у Требињу“, јасан је Лакета.
Лакета је нагласио да полиција не може радити унутрашње контроле унутар предузећа, нпр. колико се троши горива и на који начин, не могу имати сазнања.
„Ту контролу колико се може потрошити горива, ја стварно то не знам, нити ко од мојих сарадника то зна нити имамо механизме да то утврдимо, односно да видимо да ли је потрошено пет литара или петсто литара, немојте ме погрешно схватити, али нисмо још улазили у ту математику“, закључио је Лакета.
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