Ове земље су прве на удару разорне циклон бомбе: Моћна олуја стиже у Европу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Западној Европи пријети снажно невријеме, а метеоролози упозоравају да би удари вјетра у појединим подручјима могли да достигну чак 150 километара на час. Најугроженије су обале Француске и Велике Британије, гдје се очекују оркански удари вјетра који могу да изазову озбиљну материјалну штету, прекиде у саобраћају и нестанке електричне енергије.
Према прогнозама које преноси пољски „Онет“, дубок циклон ће се од четвртка кретати са Атлантика према Великој Британији, а затим према Холандији и Белгији. Очекује се да ће захватити британску обалу већ у четвртак увече, док би ваздушни притисак у његовом центру могао да падне испод 975 хектопаскала.
Најјачи удари вјетра прогнозирани су током ноћи између четвртка и петка, а врхунац невремена очекује се у петак ујутру и прије подне.
Најкритичнија ситуација очекује се на југозападу Велике Британије и сјеверозападу Француске, гдје би вјетар у приобалним подручјима могао да достигне брзину од 130 до 150 километара на час.
Такви удари могу да чупају дрвеће из коријена, оштећују кровове и далеководе, изазивају нестанке струје и озбиљно отежавају саобраћај.
Снажни вјетрови очекују се и у унутрашњости Француске, нарочито у сјеверним и централним дијеловима земље, као и у Ирској и Великој Британији.
У Паризу, Лондону и Даблину прогнозирани су удари вјетра од 80 до 90 километара на час, а понегдје и до 100 километара на час.
Како се викенд буде приближавао, невријеме ће захватити и Белгију и Холандију, гдје би удари вјетра локално могли да достигну 100 километара на час.
Иако се очекује да ће вјетар ослабити током ноћи између петка и суботе, метеоролошки модели указују на могућност доласка још једног снажног циклона током викенда.
Према тим прогнозама, нови талас невремена могао би поново да донесе ударе вјетра који премашују 100 километара на час.
Оба циклона пратиће обилне и дуготрајне падавине. У већем дијелу Велике Британије за неколико дана могло би да падне између 50 и 100 милиметара кише, због чега постоји опасност од локалних поплава.
Пољску, према наводима „Онета“, не очекују тако снажни удари вјетра, иако ће у појединим дијеловима земље повремено дувати јачи вјетар. На југу се очекују удари до 70 километара на час у подножју планина, док би на врховима могли да достигну око 100 километара на час.
Током викенда јачи вјетар очекује се и на западу и сјеверу Пољске, али удари не би требало да прелазе 60 до 70 километара на час, преноси Мондо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
10
05
09
53
09
44
09
35
09
32
Тренутно на програму