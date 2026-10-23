Лоша партија Николе Јокића у поразу Денвера

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Денвер Нагетса нису на најбољи начин започели нову сезону у НБА лиги, пошто су у првом колу поражени од Оклахоме Сити Тандер резултатом 96:84.
Није ни Никола Јокић био на свом препознатљивом нивоу. Српски центар је за 35 минута на паркету уписао само 13 поена, а из игре је шутирао веома лоших 5/19. Ухватио је Јокић седам скокова и подијелио пет асистенција, али и забиљежио двије изгубљене лопте.
Денвер се држао у егалу до половине последње дионице, када је уђао у серију грешака. Умела је то и те како да казни Оклахома, која је била одлучнија и прецизнија, па је на крају и славила против Нагетса.
Велики пех је представљала и повреда Камерона Џонсона, који је на паркету провео само 11 минута прије него што је морао да напусти игру.
Огласили су се одмах из Денвера, те обавијестили да га нећемо видети до краја сусрета, због уганућа десног скочног зглоба.
(Телеграф)
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