Српска добија регистар повреда на раду

Аутор:Валерија Илић
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Евиденцију повреда на раду и професионалних обољења обједињаваће централни регистар, који ће бити успостављен као веб-систем у оквиру Завода за медицину рада и спорта Републике Српске.
Евиденцију повреда на раду и професионалних обољења обједињаваће централни регистар, који ће бити успостављен као веб-систем у оквиру Завода за медицину рада и спорта Републике Српске. Савез синдиката очекује да би регистар требао бити израђен у првом кварталу наредне године. Након успостављања и стављања у функцију обезбиједиће радницима бољу заштиту.
"Више од двије године Савез синдиката Републике Српске инсистира на доношењу овог централног регистра којим сматрамо да ће у многоме допринијети бољем и квалитетнијем уређењу области заштите и здравља на раду у Републици Српској, јер смо свједоци у претходним годинама да је нажалост било бројних повреда са смртним исходом, на десетине тежиш повреда на раду, са овим централним регистром многе ће се ствари рјешавати", рекао је предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
Влада Републике Српске задужила је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да припреми измјене и допуне Закона о заштити на раду како би се створили услови за успостављање регистра повреда на раду и професионалних болести.
"Наиме, измјене и допуне Закона треба да се односе на препознавање Завода као кључне институције којој ће се достављати подаци о повредама на раду путем извјештаја на одговарајућем обрасцу, с тим у вези Министарство рада и борачко-ивалидске заштите ће у сарадњи са другим надлежним институцијама одмах започети активности у циљу измјене предметног закона и подзаконских аката који дефинишу ово питање", истакла је помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске Андреа Милинчић.
Законом о здравственој документацији и евиденцији из 2022. године обавезано је да се воде одређене евиденције од којих је и регистар повреда на раду, каже доктор Шормаз, додаје да је јако битна ставка израде софтверског рјешења и у коначници формирање централног регистра повреда на раду. Постоји и правилник о начину и испуњавању образаца у повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом.
"Послодавац има обавезу у року од одмах или у року од 48 часова да прослиједи попуњен извјештај о повреди на раду код љекара који је прегледао повријеђеног пацијента, затим љекар има обавезу у року од 48 сати да врати тај извјештај послодавцу и затим од тог послодавца тај извјештај о повреди на раду иде на укупно седам адреса", казао је из Завода за медицину рада и спорта Републике Српске Владимир Шормаз.
Тих седам адреса су: послодавац, повријеђени, породични љекар, Фонд здравственог осигурања, Фонд ПИО, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, те уколико је тешка повреда или са смртним исходом обавезно је да се пријави и Инспекторату.
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